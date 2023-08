Nový slovenský rekord v hode mobilom do diaľky v Lučenci vytvoril Banskobystričan Adam Antalec. Jeho hodnota bola 75,8 metra. TASR o tom v nedeľu informoval zástupca Knihy slovenských rekordov Igor Svítok.

Ako ďalej uviedol, na druhom mieste sa umiestnil Martin Bezák z Partizánskeho, ktorý hodil mobil do diaľky 69,8 metra. Tretím bol Matej Tkáč z Banskej Bystrice s hodnotou 68,8 metra, ktorý vlani skončil na druhom mieste. Svítok pripomenul, že na lučeneckom futbalovom štadióne v sobotu (19. 8.) hádzali súťažiaci mobily Nokia 3310 s batériou. Podľa jeho slov to boli druhé Majstrovstvá Slovenska v hode mobilom do diaľky.

"Boli sa pozrieť aj partneri akcie, ktorí prispeli aj k ekologickému vzdelávaniu. Vyzbierali množstvo nepoužívaných telefónov," objasnil s tým, že víťaz získal nový mobilný telefón. Dodal, že súťažili deti, ženy a muži a snažili sa zlomiť minuloročný slovenský rekord, ktorého hodnota bola 66,4 metra. "Do podujatia sa počas dňa zapojilo 501 súťažiacich," podotkol. Akcia bola v sobotu súčasťou desiateho ročníka Lučeneckého hodovania. Podujatie okrem hudobného programu prinieslo i tradičný jarmok, pivný festival či jazdy historickým vlakom.