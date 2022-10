Slováci lákajú turistov na krásne hory, ženy a kultúrne pamiatky. Žiaľ, realitu vám málokto povie do očí. Slovensko má niekoľko miest, ktoré dokazujú, že naša krajina nie je až taká dokonalá, ako sa to prezentuje. Toto je výber tých najhorších zákutí, ktoré na Slovensku môžete nájsť.

Bieda, smrad, špina, aj toxický odpad. Takéto slová by sa na billboardoch nevynímali dobre. Niet sa preto čomu čudovať, že Slováci o miestach, ktoré sú ukážkou toho najhoršieho, čo v krajine máme často nehovoria.

Ak však chceme, aby sa situácia zlepšila, nemôžeme si pred problémami zatvárať oči. Preto sme vytvorili zoznam miest, ktoré vám ukážu krutú realitu našej malebnej krajiny.

Pentagon v Bratislave

Pre Bratislavčanov je dôverne známym miestom bytovka vo Vrakuni nazývaná ako Pentagon. Toto neslávne miesto vyvoláva v obyvateľoch oprávnené pocity hrôzy, pretože je roky sídlom otvorenej drogovej scény. Narkomani si aplikujú drogy priamo pred očami okoloidúcich, v tráve nájdete desiatky striekačiek a v blízkosti je prakticky všadeprítomný zápach moču a neporiadok.

Bytový dom v bratislavskej Vrakuni - “Pentagon”. Zdroj: NORBERT SKALIČAN

Nedá sa povedať, že by si vedenie pred problémovou lokalitou zatváralo oči. V priebehu rokov existovali viaceré pokusy o zlepšenie situácie, všetky však mali dočasný účinok. Pozitívnou správou je, že miestna herňa, ktorá fungovala v podstate ako drogový supermarket, pred časom nadobro skončila.

Nedávno sa podarilo práve v priestoroch bývalej herne otvoriť policajnú stanicu. Vedenie Vrakune si od tohto kroku sľubuje zlepšenie situácie. Zatiaľ to však vyzerá tak, že problém sa presunul iba na opačnú stranu cesty. Policajti síce vyhnali narkomanov z Pentagonu, no tí sa iba presunuli do neďalekého parku. Problém s drogami v oblasti teda stále nie je zažehnaný a je čo zlepšovať.

Drogový raj v Pentagone. Zdroj: NORBERT SKALIČAN

Článok pokračuje na ďalšej strane>>>>>