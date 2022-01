Slováci vtedy, keď sa rozkríklo, že našu krajinu navštívi Svätý Otec a zavíta aj na neslávne známy Lunik IX, sa len chytali za hlavu. Snahou najmä dobrovoľníkov sa podarilo dostať sídlisko do relatívne prijateľného stavu. Domáci sa vtedy dušovali a po odchode pápeža trvali na tom, že ich sídlisko už navždy ostane také, ako v čase návštevy hlavy katolíckej cirkvi...

Predsavzatia „lunikárov“ nemali dlhú trvácnosť. Už niekoľko dní po odchode pápeža sa mimo centra sídliska, okolo takzvaných kukuríc a blokov pod lesom, nakopili odpadky. Starostovi Marcelovi Šaňovi sa nepáčila vtedajšia kritika a tvrdil, že poriadok udržia. Po sídlisku rozmiestnili nové kontajnery a nainštalovali kamerový systém s tým, že vinníkov, ktorí vysypú odpadky z okien, bude samospráva postihovať. Štyri mesiace od návštevy pápeža Františka je už jasné, aká je pravda.

Sklo neodolalo

Prístrešok MHD pri vstupe na sídlisko je špinavý a niekto na ňom rozbil sklenenú tabuľu, ktorá sa povaľuje na zemi. V obrovských kvetináčoch sú už len zvyšky výsadby. Miestni sa sami pochválili, že keď čakajú na autobus, sedia v nich, lebo lavičiek je málo. „Aj tašky s nákupmi tam kladú,“ tvrdil muž, ktorý prechádzal okolo. „A pozrite na tie odpadky,“ ukazuje na kríky okolo chodníka. "Kam sa pozriete, je neporiadok a smetie. Kusy oblečenia sa povaľujú aj v potoku," hovorí muž.

Chodby bez okien

Vyrazíme hlbšie do sídliska. Vidíme obraz typický pre toto rómske sídlisko. Stromy ovešané igelitovými vreckami, špina a neporiadok pod blokmi. Zo stien jednotlivých bytov trčia "komíny", z ktorých stúpa dusivý štipľavý dym. „Kúrime v pieckach, bo nám nefunguje ústredné kúrenie. Aj tak máme zimu, lebo niekto nám rozbil okná na chodbe,“ sťažuje sa starec, ktorý sa vybral na nákup. Zaujíma nás, či videl páchateľa a prečo ho nenahlásil polícii. „Jaaaj, tak to už bolo dávno. Chceli sme nové, ale niet peňazí!“ Kývne rukou a ide sa postaviť do radu pred obchod.