Finančnú sankciu vo výške 743.018 eur má spoločnosť TP2 so sídlom v areáli bývalého štátneho podniku Chemko Strážske zaplatiť za to, že do odkaliska vypúšťala odpadové vody bez príslušných povolení. Voči záveru druhostupňového konania nie je možné sa odvolať, informoval v stredu generálny riaditeľ SIŽP Ján Jenčo.

"V kontrolovanom období, od 1. januára 2019 do ukončenia kontroly, prevádzkovateľ odkaliska vypúšťal odpadové vody v rozpore so zákonom, teda bez povolenia na vypúšťanie odpadových vôd, a v tomto prípade sme sa pri uložení sankcií riadili výpočtom, ktorý vyplýva priamo zo zákona o vodách," uviedol s tým, že za každý kubický meter nelegálne vypustených odpadových vôd účtovali jedno euro. Pri výpočte pokuty vychádzali z údajov o prevádzke odkaliska v období od augusta 2019 do júna 2020. So závermi kontroly odkaliska Poša v súvislosti s vypúšťaním odpadových vôd do povrchového toku Ondava, s ktorou SIŽP začala v júni 2020, sa mal stotožniť aj Krajský súd v Košiciach v januári tohto roka.

Jenčo pripomenul, že jediným pozitívnym krokom v prevádzke odkaliska bolo, keď sa začiatkom minulého roka podarilo SIŽP dosiahnuť prerušenie potrubnej trasy, takže do odkaliska už takmer rok a pol nepritekajú žiadne ďalšie odpadové vody z prevádzok v areáli bývalého štátneho podniku Chemko Strážske. Opatrenia, ktoré na zlepšenie kvality vytekajúcej vody SIŽP uložila prevádzkovateľovi zabezpečiť, TP2 vykonala len čiastočne alebo vôbec. "Prevádzkovateľ využíval všetky možnosti, ako sa vyhnúť zodpovednosti za svoje protiprávne konanie," skonštatoval Jenčo.

Článok pokračuje na ďalšej strane