Máločo vyvolá v Bratislavčanoch takú hrôzu, ako keď sa povie slovo Pentagon. Neslávne známa bytovka vo Vrakuni je postrachom celého mesta, no skutočnou pravdou je, že tam žijú veľmi milí ľudia, ktorí iba trpia tým, že sa tu dlhoročne nachádza otvorená drogová scéna.

Situáciu sa za tie roky snažili vyriešiť mnohí kompetentní a to rôznymi spôsobmi, no ak aj niečo z toho skutočne pomohlo, zlepšenie situácie bolo nakoniec vždy iba dočasné. Viac ako dve desaťročia sa však hovorilo o tom, že ak by v blízkosti vznikla nová policajná stanica, bývanie v Pentagone by mohlo byť o niečo príjemnejšie.

V minulosti tak bol pri vchode číslo 42 pristavený karavan mestskej polície, ktorý však po celý čas zíval prázdnotou. Po pár mesiacoch ho odtiahli. Medzitým sa však zrušila miestna herňa, ktorá fungovala takpovediac ako drogový supermarket a mestu sa podarilo priestor odkúpiť.

Starostovi Vrakune Martinovi Kuruczovi sa podarilo vybojovať, že nová policajná stanica vznikne priamo v budove Pentagonu, v prázdnom priestore po bývalej problémovej herni. Tento týždeň prebehlo slávnostné otvorenie a zmena situácie v okolí k lepšiemu začala byť citeľná prakticky okamžite.

Policajti síce vyhnali narkomanov z Pentagonu, no tí sa iba presunuli na opačnú stranu cesty. Obyvatelia Stavbárskej si tak možno vydýchli, ale pre ľudí z okolitých ulíc vznikol nový problém. Drogovo závislí teda už nesedia na schodoch pred Pentagonom, ale na múriku blízkeho parku či medzi autami na blízkych parkoviskách. Veď presvedčte sa sami v GALÉRIÍ>>>

