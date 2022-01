Turisti a náhodní okoloidúci, ktorí zablúdili v uplynulých dňoch k vodnej nádrži Barbora pri Tepliciach, sa pravdepodobne museli štipnúť, či to, čo vidia, je sen alebo realita. Na brehu a vo vode sa zabávala partia dobre naladených ľudí. Samozrejme, nechýbalo nič z toho, čo patrí k správnej plážovej letnej párty...

Atmosféra na pláži síce pôsobila dovolenkovým dojmom, ale nebolo to tak.

Barbora nič také nezažila

Dvadsiatke členov z klubu Otužilci Teplice sa nechcelo čakať na príchod leta, a tak si ho navodili naozaj v neobvyklý čas. Vyobliekali sa do plaviek, na hlavy nasadili klobúky, na oči štýlové slnečné okuliare, zbalili ležadlá, vtipné nafukovačky v tvare krokodíla i plameniaka, uteráky, deky, nezabudli ani na osviežujúce drinky a vyrazili k vodnej nádrži Barbora pri Tepliciach.

Leto v zime

Z dobrej nálady partie neubralo ani to, že namiesto po snehobielom piesku chodili po snehu a horúčavu vystriedali mínusové teploty.

Organizátor uletenej akcie „August v januári alebo globálne otepľovanie v praxi“, fotograf z Teplíc Milan Stryja, prezradil, že tento nápad nosil v hlave takmer tri roky. Vhodné podmienky na šantenie i fotografovanie však nastali až teraz.

Viac fotografií z vydarenej akcie nájdete v galérii ►►►

"Očný klam"

Fotograf nepriamo pochválil svoje zábery. "Niektoré sú naozaj takmer autentické, že pri zbežnom pohľade by nikto nepovedal, že nevznikli v lete, ale v januári," povedal so smiechom. Prezradil, že účastníkov inštruoval, aby si ho nevšímali a správali sa ako na naozajstnej pláži, to znamená kúpali sa a "slnili". Nezabudol poďakovať zúčastneným za odvahu, ale aj za navodenie dobrej atmosféry a perfektnej nálady. "Akcia trvala zhruba 15 minút. Potom sme sa všetci obliekli a chceli vyraziť domov, ale predtým sme ešte hľadali kľúče od bytu a náušnice, ale bezvýsledne," uzavrel Milan.

Vyjadrite svoj názor v komentároch i ankete pod článkom ►►►

Anketa Zúčastnili by ste sa takejto akcie? áno 50% nie 50% neviem s určitosťou povedať 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný