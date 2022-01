Nová láska Hanychovej je Andrej. Mladý muž je Slovák. A keďže obaja milujú hory, nemohli prvýkrát vyraziť inam ako do Tatier. „Milujem Slovensko a milujem Tatry. Strašne rada sa sem vraciam. Vždy som tu ale bola pracovne. Prvýkrát je to dovolenka, takže si to užívam so všetkým, čo k tomu patrí,“ priznala Agáta s tým, že aj keď rada varí a bežne luxusné reštaurácie s niekoľkými chodmi nevyhľadáva, zážitková večera „Chopok chutí“ ju úplne nadchla.

„Skvelá kuchyňa a nádherný výhľad na osvetlené Tatry. Všetkým tento gastronomický zážitok na vrchole Nízkych Tatier odporúčam. Úprimne som sa tešila, že si od varenia na chvíľu odpočiniem a že ochutnám nejaké typické slovenské jedlá. Strašne sa teším na halušky,“ povedala modelka a influencerka, ktorá celý večer žiarila po boku nového priateľa Andreja.

S pohľadným chirurgom randí už niekoľko mesiacov. A aj keď je to Slovák, hovorí len po česky. „Z počiatku som netušila, že je zo Slovenska. Nespoznala som to. A ja pritom slovenčinu tak milujem. Škoda, že ani so mnou nechce slovensky hovoriť,“ povzdychla si Agáta.

Zamilovaný pár už spolu randí niekoľko mesiacov, a aj keď to údajne nebola láska na prvý pohľad, teraz je to očividne láska ako trám. „Áno priznávam, že som zamilovaná. Je to po dlhej dobe muž, ktorého si môžem vážiť za to, čo robí. Je veľmi inteligentný. Doteraz som väčšinou svoje vzťahy veľmi vážne nebrala. Som veľmi slobodomyseľná a toto je prvýkrát muž, ktorého si nesmierne vážim a zároveň sa ho bojím. To som ešte nezažila. A je to lev!“ dodala krásna brunetka, ktorá s priateľom plánuje v Tatrách vyraziť predovšetkým na lyže a snowboard a užiť si zasnežené svahy a slnečné počasie.