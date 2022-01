Nechutný prípad nepochopiteľného konania tínedžerov v Miloslavove, ktorí údajne opili a fyzicky napadli len 11-ročnú Andreu, pobúril laickú aj odbornú verejnosť. Navyše sa ukázalo, že to nebolo prvýkrát, čo sa podobný incident v obci odohral. Rodina napadnutého dievčaťa tak nenechala nič na náhodu a na právne zastupovanie oslovila renomovaného advokáta...

Mama poškodenej Andrey hneď od prvého momentu vyhlasovala, že za svoju dcéru bude bojovať. Na zastupovanie tak oslovila právnické eso, advokáta Mareka Paru. Ten informáciu potvrdil: „V predmetnej veci som sa rozhodol prevziať právne zastúpenie poškodenej z dôvodu celospoločenského dosahu, pričom pri konzultácii s rodinnými príslušníkmi maloletej títo prejavili záujem o moje služby,“ vysvetlil Para.

Bezplatné služby

Advokát uviedol, že záujem bol obojstranný. Najprv ho oslovila osoba blízka rodine a zároveň aj on sám sa chystal ponúknuť poškodeným svoje skúsenosti. „Vzhľadom na morálny rozsah kauzy budem zastupovanie vykonávať pro bono (pre verejné blaho, dobrovoľne, bezplatne – pozn. red.),“ prezradil.

Podcenenie situácie

To, že sa známy právnik rozhodol zastupovať rodinu v tomto prípade, mnohých prekvapilo. Jeho meno sa totiž spája s úplne iným typom káuz – väčšinou s politickými. „Moja advokátska kancelária sa venuje aj rodinnému právu. Prípad z Miloslavova bude určite náročný. Momentálne požiadame o možnosť nahliadnuť do spisu. Budeme sa zaoberať aj tým, či nedošlo z pohľadu autorít – polície a prokuratúry – v podobných prípadoch k podceneniu alebo neriešeniu situácie, kde keby pristúpili k riešeniu oznamovaných skutočností, nemuselo by dôjsť k činu v Miloslavove,“ vysvetlil uznávaný advokát.

Po odhalení šikany maloletej sa prevalilo, že podobné násilnosti sa už v Miloslavove odohrali, no nikdy sa oficiálne neriešili. Aj vďaka sile internetu a sociálnych sietí sa však o najnovších ohavnostiach dozvedelo celé Slovensko.