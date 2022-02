Miroslav Sýkora stál za založením najvplyvnejšej mafiánskej skupiny v porevolučnom období 1989.

Chlapec z dobrej rodiny

Jeho otec bol diplomat, v rovnakých šľapajach sa pôvodne vydal aj mladý Sýkora. Začal študovať diplomaciu v moskovskom Inštitúte medzinárodných vzťahov. Na dráhu zločinu ho mal zlákať tiež syn diplomata Šaňo Belovič, ktorý bol zároveň Sýkorov spolužiak. Práve v Moskve začali robiť prvé kšefty, keď do Československého domu dodávali úzkoprofilový tovar, najmä potraviny a alkohol. Práve tam sa dostali prvýkrát do kontaktu s rodiacou sa ruskou mafiou. Tento spôsob štúdia však nepriniesol potrebné výsledky, a tak obidvoch mladíkov vyrazili zo školy. V Moskve ich už nebavilo zostať, a tak sa vrátili do Bratislavy.

Rozdielne názory

Sýkora "vyškolený východom" spolu s Belovičom a Takáčom vytvorili hlavné jadro nového organizovaného zločinu v Bratislave. Pôvodne o spolupráci s Rusmi neuvažovali, najmä Belovič bol rázne proti tomu, Sýkora však mal na vec iný názor, aj preto mal záujem, aby sa Šaňa zbavil, čo sa aj stalo, zomrel za podivných okolností za volantom svojho auta, hovorilo sa, že dostal infarkt... Po jeho smrti sa skupina rozdelila na dve vetvy: sýkorky a takáčovcov.

Viac fotografií nájdete v galérii ►►►

"Večný" študent

Miro v snahe neupozorňovať veľmi na to, čo robí a vyhnúť sa zároveň nepríjemným otázkam najbližších, dal sa na štúdium žurnalistiky. V 3. ročníku však s ním praskol. Ako nadpriemerne inteligentný nevyužil svoj mozgový potenciál na doštudovanie vysokej školy, ale na podstatne odlišnú činnosť. Bol spolu s Petrom Steinhübelom alias Žaluďom považovaný za tzv. ekonóma organizovaného zločinu vo vtedajšom Československu.

Muž dvoch tvárí

Sýkora, ktorý pôsobil na svoje okolie veľmi milým, priateľským, občas až žoviálnym dojmom, v skutočnosti bol mužom dvoch tvárí. Patril medzi najzásadovejších bosov podsvetia v Bratislavskom kraji. Jeho skupina sa neštítila ničoho, mali prsty vo výpalníctve, v krádežiach a dokonca aj vo vraždách. Jeho meno sa spája aj so smrťou policajta Róberta Remiáša, ktorého vrah dodnes nie je známy. Bolo verejným tajomstvom, že sýkorovci boli prepojení s vtedajšími štátnymi spičkami. Výnimkou nebola ani SIS a jej námestník riaditeľa Jaroslav Svěchota.

Čítajte na ďalšej strane o začiatku konca Miroslava Sýkoru zahlasujte v našej ankete ►►►