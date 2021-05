Organizáciu poslednej rozlúčky mala pod palcom jeho jediná dcéra Simona. Cirkevný obrad sa začal o desiatej a trval necelú hodinu.

Prišlo len zopár desiatok ľudí. S výnimkou najbližšej rodiny, Boržovho obhajcu Tibora Bacsa a šéfky OZ Maják Soni Vancákovej, (keď Borža ochorel, podala návrh na jeho podmienečne prepustenie a spolupracovali pri písaní rozprávok – pozn. red.), väčšina príchodzích boli obyčajní ľudia z vidieka. Svedčili o tom poznávacie značky áut z okresu Košice - okolie.

Rodáci na Boržu nezanevreli

„My sme z Ruskova,“ povedala skupina mužov, ktorá dorazila ku krematóriu ako prvá. „Niekedy Borža býval v našej dedine, tak sme prišli,“ dodal jeden z nich. Pasažieri s malými kytičkami v rukách, ktorí vystúpili z dvoch starších áut povedali, že sú z Rozhanoviec, kde sa Borža usadil potom, ako sa oženil.

„Nech bol v minulosti, aký bol, ale patrí sa s ním naposledy rozlúčiť,“ povedal Róm zhruba vo veku nebohého Boržu.

Farár sa inšpiroval knihou

Kňaza, ktorý okolo nás prechádzal, sme sa opýtali, či on povedie cirkevný obrad. Súhlasne prikývol. „V predvečer pohrebu sa mi dostala do ruky kniha ‚21 rokov v pekle’, v ktorej na 140 stranách sú odpovede Dušana na otázky Soni Vancákovej. Je to výpoveď o jeho živote. Pochopil som, že ten človek to nemal vôbec jednoduché. Ako dieťa videl týranie vlastnej matky otcom. Možné je, že tento neľahký osud, ktorý sa vinul jeho životom ako niť, doľahol na neho až tak, že neskôr aj on sám sa uchýlil k násiliu,“ povedal kňaz Dušan Škurla.

Farár poznamenal, že z Borženského knihy mal pocit, akoby práve vo väzení si tento muž začal uvedomovať mnohé hodnoty a ich význam pre život.

„Napríklad, až za mrežami objavil Boha a začal mu dávať popredné miesto vo svojom bytí. Nebolo to však len niečo povrchné, keďže Dušan Borženský prijal vo väzení všetky katolícke sviatosti,“ uzavrel kňaz, ktorý informáciu o tom, koho má pochovávať, prijal s pokojom a bez akýchkoľvek predsudkov.

