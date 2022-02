Annamária (27) je Slovenka, ale študuje vo Viedni, kde sa zoznámila so svojim manželom, ktorý je z Dubaja. Žena veľmi nízkeho vzrastu má síce len 123 centimetrov, ale obrovskú radosť zo života. Miluje cestovanie a svoju rodinu, ktorá sa rozrástla o prvé bábätko. Laura prišla na svet s mierami 45 centimetrov a 2690 gramov.

Tehotenstvo prebiehalo bez komplikácii, dokonca nastávajúcu matku netrápili ani ranné nevoľnosti. Pôrod, bol podľa jej slov bleskový. "Ráno o pol piatej ma zobrali sestričky, absolvovala som vyšetrenia, o pol ôsmej som bola na sále a o 8:04 hod. sa narodila Lara. Bolo to naozaj rýchle. Nekonečných bolo prvých 24 hodín, pretože som už chcela byť s malou. Teraz si užívame jedna druhú," smeje sa čerstvá mama, ktorá priznáva, že napriek jej hendikepu neboli potrebné žiadne špeciálne prípravy. "Nesprávali sa ku mne tak, že by som mala pocit znevýhodnenia, stretla som sa len s profesionálnym prístupom. Necítila som sa „inak“, ale rovnocenne s ostatnými mamičkami. Dcérka už absolvovala rôzne vyšetrenia a odbery a keďže môj manžel má „normálnu“ výšku, je veľká pravdepodobnosť, že Laura nebude mať achondropláziu - trpasličí vzrast".

Pôrod riadil primár Gynekologicko-pôrodníckej kliniky Nemocnice Košice-Šaca Erik Dosedla „Vzhľadom k extrémne raritnému pôrodu sme museli pacientku adekvátne pripraviť, čo bola tímová spolupráca. Významnú úlohu zohral aj primár Oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny , ktorý bez komplikácií aplikoval anestéziu a následne mi umožnil previesť cisársky rez. Pooperačná starostlivosť si rovnako vyžadovala špecifickú starostlivosť, ale pacientka to veľmi dobré zvládla," zdôraznil Dosedla.



Dcére s čerstvým prírastkom pomáha jej mama. "Ona mi pomáha celý život. Keď rodičia stavali dom, prispôsobili mojej výške všetky izby aj vypínače. Aj tu, v nemocnici, mám k dispozícii schodíky vedľa postele. Napriek tomu by som chcela byť čo najviac samostatná, to som sa naučila práve od mojej matky. Mám 123 centimetrov, 1-2-3 sú čísla, ktoré postupne rastú a aj mojím životným mottom je napredovať, nezostávať na jednom mieste," znie optimistické životné motto. Annamária má odkaz aj pre ostatné ženy trpasličieho vzrastu. "Nech ich určite neodradí výška. Ak do tehotenstva pôjdu so srdcom a odhodlaním, budú mať pri sebe tých správnych ľudí, všetko bude v poriadku," dodáva na záver.

