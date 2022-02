Majka (34), niekdajšia pravá ruky expremiéra Roberta Fica (57) a hlavná štátna radkyňa, je oproti minulosti, keď jej bolo všade plno, takmer neviditeľná. Prispelo k tomu stiahnutie sa z politického života a neskôr aj obmedzenie spojené s covidom. Ak by ste napriek všetkému, Troškovú chceli vidieť, dá sa to veľmi ľahko zariadiť...

Na ulici ju však nehľadajte, bolo by to márne. Jej susedia z ulice Ondreja Štefanka v Petržalke kde Mária býva v luxusnom dvojposchodovom mezonete tvrdia, že vidia ju zriedkavo.

Doma je najlepšie

Aj s ohľadom na aktuálnu situáciu vychádza zo svojho hniezdočka len občas. Jesť však potrebuje, preto skôr by ste mohli mať viac šťastia v niektorom z nákupných centier. Hoci..., v rúšku, a bez vyzývavých outfitov, v ktorých sa ako hlavná štátna radkyňa predvádzala, by ste ju mohli veľmi ľahko prehliadnuť.

Bez peňazí to nepôjde

Troškovú však aj tak môžete mať denne na očiach. Ako? Jednoducho! V roku 2017 oslovili na spoluprácu Majku, ako ju mnohí familiárne volajú, autori ojedinelého projektu Party v 21. storočí. Zo sexi Ficovej bývalej pravej ruky urobili krásnu nevestu. Na hlavu jej dali najvzácnejší kúsok projektu, partu z obce Veľký Lom v okrese Veľký Krtíš.

Súčasť svadobného odevu museli najprv podľa dobovej fotografie zrekonštruovať. Práce trvali zhruba mesiac. Partu vyrobili zo storočných stúh. Obraz, na ktorom je Mária Trošková, je aj po piatich rokoch stále v ponuke na predaj a patrí medzi najdrahšie. Jeho cena je 350 eur. Napríklad záber Barbory Švidraňovej stojí o 330 eur menej.

Biľagu sa ťažko zbavuje

Či je záujem o fotografie Troškovej sa nám nepodarilo zistiť. Isté je, že jej meno na stránke nijako extra nespomínajú ani neuprednostňujú, pritom mená ostatných modeliek sa opakuje až pričasto. Či sa pod to podpísala "pošramotená" povesť rodenej Púchovčanky, ťažko povedať.

Nezamestnaná a opustená

Ktovie, či modelkám vyplácajú z predaja aj nejaké provízie? Troškovej by sa peniaze určite zišli, keďže dobre informovaný zdroj nám pred časom tvrdil, že Mária je nezamestnaná.

"Na úrad práce sa určite neprihlási, bolo by to pod jej úroveň, keďže ju mnohí poznajú. S ohľadom na to, že nie je momentálne zadaná predpokladám, že musí mať nejakého "sponzora". Minimálne kvôli drahému dvojposchodovému mezonetu s rozlohou 143 m², sama by ho len ťažko utiahla," myslí si človek z jej okolia.

Jeho slová čiastočne potvrdzujú fotografie z prelomu rokov, ktoré sa podarilo nacvakať nášmu fotografovi. Trošková, oblečená v tmavom, s rúškom na tvári, sama vykladá z kufra auta malé krabice rôznych veľkostí a poloprázdne papierové tašky. Oproti minulosti vyzerala všedne a nenápadne. Po vyzývavých sexi kúskoch nebolo ani stopy...

Keď sme jej zavolali a opýtali sa jej, ako sa má, bez slova položila.

