Či sa nám to páči alebo nie, šetrenie energií sa dotkne každého z nás! Európska komisia (EK) navrhuje koordinované zníženie spotreby plynu v Európe do najbližšej jari až o 15 % a urýchliť prácu na diverzifikácii dovozu energií. Dôvodom je riziko ďalšieho obmedzenia dodávok z Ruska, ktoré využíva export plynu ako zbraň. Na akú zimu sa máme pripraviť, ako sa nás takéto šetrenie dotkne a v čom vidia analytici problém?

Ak ste doteraz nešetrili energiami, po novom už zrejme budete musieť! Členské štáty Európskej únie, a teda aj Slovensko, majú do konca septembra aktualizovať svoje núdzové plány, aby ukázali EK, akým spôsobom chcú splniť cieľ redukcie spotreby! Detaily šetrenia necháva EK, prirodzene, na jednotlivých krajinách.

„Rezort hospodárstva na základe avizovaných návrhov pripravuje v spolupráci s partnermi pozíciu Slovenskej republiky, ktorú bude prezentovať budúci týždeň na mimoriadnom zasadnutí Rady ministrov,” vysvetlilo ministerstvo hospodárstva pre náš denník. Šetriť po novom by tak mali všetci Európania, aj Slováci, a rovnako ako firmy, tak aj domácnosti. Tvrdá novinka z Bruselu toto šetrenie jednoducho nariadi.

V praxi by to mohlo vyzerať nasledujúco. Žiadne kúpanie vo vani, ale rýchla sprcha, najlepšie raz za deň, zníženie teploty v domoch aj v bytoch, obmedzenie umývania riadu teplou vodou, či zapínanie klimatizácie len v súrnych prípadoch. Vo firmách by opatrenia vyzerali približne rovnako. Slovenská vláda už dávnejšie avizovala lacnejšiu elektrinu pre domácnosti, na firmy však akosi pozabudla. Domácnostiam však už teraz dodáva lacnejšiu elektrinu zastropovanú na 61 eurách za megawatthodinu na necelé tri roky, SPP a ďalší dodávatelia budú zároveň ponúkať lacnejší plyn. Tieto opatrenia sa však netýkajú firiem. Tie nemajú žiadne úľavy ani dotácie v oblasti energií, politici neavizovali ani žiadne ďalšie návrhy či možnosti v tomto smere.

