Najkritickejšia situácia so všeobecnými lekármi je v okresoch Považská Bystrica, Zlaté Moravce a na juhu Slovenska. „Sieť všeobecných lekárov pre dospelých zabezpečuje 2 404 všeobecných lekárov, kde súčet ich úväzkov predstavuje 2 071 lekárskych miest. Priemerný vek všeobecných lekárov je 57 rokov a 41 percent z nich má 63 a viac,“ informoval rezort zdravotníctva.

Ešte horšie vyzerajú štatistiky detských lekárov. Zo 79 okresov nemá dostatok primárnych pediatrov ani jeden. Medzi najpostihnutejšie okresy patria Krupina, Veľký Krtíš, Gelnica a Malacky. Problém je o to vážnejší, že priemerný vek pediatrov na Slovensku je 59 rokov a 48 percent z nich je tiež vo veku 63 a viac. Polovica našich detských lekárov tak čoskoro odíde do dôchodku, čím sa problém prehĺbi.

Podľa primárnej pediatričky Aleny Prokopovej môže za kritickú situáciu v našich nemocniciach viacero faktorov. „Máme 50 percent doktorov v dôchodkovom veku. Celá generácia primárnych pediatrov bola približne rovnako stará. Nepočítalo sa však s tým, že o 10 rokov budú mať dôchodkový vek. Naša odborná spoločnosť na to upozorňovala už pred desiatimi rokmi, vtedy sa však na to nemyslelo,“ hovorí Alena Prokopová pre denník Plus JEDEN DEŇ. „Hlavný problém je, že túto tému otvárame neskoro, nikto si donedávna nespomenul na tému, že na Slovensku máme starých lekárov,“ dopĺňa ju Marián Šoth.

Menšie zmeny nastali až za bývalej ministerky zdravotníctva Andrey Kalavskej. Zmenili sa pravidlá pohotovosti a začala sa riešiť reforma primárnej starostlivosti. Parlament ešte vlani schválil legislatívu potrebnú na reformu ambulantnej siete. Jej cieľom je zlepšiť situáciu s nedostatkom lekárov pre obyvateľov v miestnej dostupnosti na úrovni okresov, mala by mať tri fázy. Lekárov má od augusta tohto roku motivovať aj finančný príspevok.

