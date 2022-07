Točí sa vám hlava zo stúpajúcich cien? Tak s tým asi nič nenarobíme. Čo je však reálnejšie, sú možnosti ako mesačne ušetriť desiatky. Stačí len porozmýšľať, kde všade by to bolo možné a hneď je vaša peňaženka o niečo plnšia. Tu sú rady na päť oblastí, v ktorých si môžeme dať pozor na svoje financie:

Domácnosť:

1. Na nejaký čas sa vzdajte sušičky na bielizeň. Tá je totiž veľkým žrútom elektrickej energie. Oblečenie a posteľnú bielizeň dajte radšej na balkón na sušiak.

2. Ušetriť sa dá aj vďaka správnym návykom pri varení a pečení. Štyrikrát menej energie spotrebujete pri varení s pokrievkou. Na varenie používajte nádoby s celou plochou priliehajúcou k ohrevnej ploche. Priemer dna hrnca má zodpovedať priemeru varnej zóny alebo platne.

3. Vymeňte si halogénové žiarovky za LED alebo CFL. Podľa EnergyStar.gov sa vám napríklad investícia do 60 W žiarovky CFL, ktorá stojí okolo 5 eur alebo menej, vráti. Ušetríte od 26 do 71 eur po celý čas životnosti žiarovky. Ak teda máte vo vašej domácnosti 50 žiaroviek, je to 1 300 až 3 550 eur.

4. Ušetriť môžete aj praním na 30 stupňoch Celzia. Perte iba v prípade, že máte dosť bielizne na naplnenie celej práčky.

5. Starajte sa o spotrebiče. Pri pravidelnej údržbe, odstraňovaní vodného kameňa a odmrazovaním mrazničky môžete mesačne ušetriť niekoľko eur. Elektrické spotrebiče vypnite z pohotovostného režimu, ktorý tiež spotrebúva energiu.

