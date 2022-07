VIDEO Rozpálené auto sa už po 30 minútach zmení na ZBRAŇ: Ako dopadol náš veľký test? ×

Vo štvrtok lámali teploty rekordy! Teplota na niektorých miestach dosiahla obávanú hranicu 40 stupňov a väčšina rodín trávila prázdniny pri jazerách alebo kúpaliskách. My sme sa v poobedňajších hodinách, keď bolo slnko najvyššie, rozhodli pre veľký test. Sadli sme si do rozpáleného auta, rozbili surové vajíčko na panvici a... výsledok stojí naozaj za to!