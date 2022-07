Letné prázdniny sa poriadne ešte ani nezačali a s nešťastiami sa akoby roztrhlo vrece. V priebehu pár týždňov vyhaslo pri kúpaní sa v jazerách či riekach už najmenej 6 životov. Opýtali sme sa známeho lekára Viliama Dobiáša, čo by mali ľudia robiť, aby sa predišlo ďalším nešťastiam.

Po dvoch náročných pandemických sezónach časť Slovákov cestuje za hranice. Množstvo z nich sa v lete vyberá za oddychom mimo krajín eurozóny, niektorí zasa zostávajú doma, na Slovensku. Od druhej polovice júna sa však šíri jedna zlá správa za druhou. Horúce letné dni lákajú ľudí osviežiť sa v jazerách či v riekach. Skočia do nich aj takí, ktorí plávať nevedia. Počas pár týždňov vyhaslo minimálne už päť životov.

Prvá tragédia sa stala 19. júna na jazere Kuchajda. Vo vode sa utopil iba 18-ročný mladík. Napriek pomoci záchranárov sa ho už nepodarilo oživiť. Tínedžer skočil do vody spolu s kamarátmi napriek tomu, že nevedel plávať.

Kuchajda Zdroj: Marián Angelovič

Túžba po schladení sa vo vodách Domaše a stretnutí sa s kamarátmi a so spolužiakmi sa stala v júni tragickou pre 31-ročného mladíka z Veľkého Slivníka (okres Prešov). Na zoznam obetí sa pripísal aj 66-ročný muž, ktorý sa 28. júna utopil vo vodnej ploche odstaveného ramena rieky Váh v katastri obce Dolná Streda pri Seredi.

Pri letnom kúpaní vyhasol život len 11-ročného dievčatka, ktoré sa 28. júna utopilo vo vodnej nádrži Ružiná (okr. Lučenec). Školáčka v sprievode svojej sesternice a kamarátky skočila do vody. Žiaľ, už sa z nej nevynorila.

Vo vodnej nádrži Teplý vrch sa utopil len 19-ročný chlapec. Podľa doterajších informácií jeho kamaráti kričali o pomoc a ľudia rýchlo vbehli do vody. Mladíka sa ani s rýchlou pomocou už nepodarilo zachrániť, informuje o tom portál mynovohrad.sme.sk.

Po niektorých nezvestných polícia stále pátra

V obci Lemešany pri Prešove sa 1. júla stratil malý chlapec. Spolu so strýkom a s dvoma súrodencami sa išli počas horúceho dňa schladiť do rieky Torysa. Pátrajú po ňom policajti so psom i hasiči.

Záchranné zložky od 2. júla pátrajú po 47-ročnom mužovi z Helcmanoviec, ktorého naposledy videli pri jazere pri Úhornej v okrese Gelnica. "Žiaľ, napriek snahe všetkých zúčastnených sa hľadaného muža doposiaľ nájsť nepodarilo," uviedla v pondelok pre TASR košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.

Pre množstvo tragédií sme oslovili známeho lekára Viliama Dobiáša a zisťovali sme, čo robiť v takých prípadoch, aby sa predišlo podobným tragédiám. Jeho rady si môžete prečítať na nasledujúcej strane.