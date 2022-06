Tragická udalosť, ktorá si vyžiadala život len 11-ročného dievčatka. Včera (28.6.) popoludní sa vo vodnej nádrži Ružiná (okr. Lučenec) utopila školáčka, ktorá v sprievode svojej sesternice a kamarátky skočila do vody. Žiaľ, už sa z nej nevynorila.

Vodná nádrž Ružiná, ktorú v týchto dňoch nápušťajú po dvojročnej rekonštrukcii, má prvú tohtoročnú obeť. Smutnú udalosť potvrdila polícia. „K tragickej udalosti došlo včera popoludní. Podľa doteraz zistených informácií, bolo dievčatko spolu s dvoma ďalšími maloletými deťmi pri vodnej nádrži Ružiná, malo skočiť do vody a už sa nevynorilo. Telo bolo nájdené hasičmi približne desať metrov od brehu,“ informovala banskobystrická policajná hovorkyňa Petra Kováčiková.

Anketa Dochádza podľa vás k utopeniu často? áno 50% nie 50% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Ako uviedol cas.sk , k nešťastnej udalosti došlo v blízkosti rekreačného zariadenia Slovenského vodohospodárskeho podniku. “Zhruba 150 metrov od budovy zišlo dievča do vody a zrejme sa pošmyklo. Kamarátky sa ju snažili zachytiť za nohy, no vyšmykla sa im,“ povedal pre cas.sk starosta Ružinej Jozef Líška.

Tejto zbytočnej smrti jej blízki a spolužiaci nedokážu uveriť. “Odpočivaj v pokoji Timea, budeš chýbať, mam ťa rád,” napísal na sociálnej sieti jej kamarát Maťo. Žiaľ vyjadrila aj jej sesternica Miška, ktorá bola v osudné popoludnie s Timeou a celú situáciu videla, no napriek snahe jej nedokázala nijako pomôcť. “Odpočívaj v pokoji sesternica moja milovaná, veľmi mi je ľúto ako to dopadlo. Veľmi je to zlé, keď som ťa videla topiť sa. Láska moja, budeme silní a ty na nás pozeraj a raz sa tam stretneme. Ľúbim ťa, posielam toľko pusiniek koľko je vo fľaši bubliniek. Ľúbim ťa krpec,” napísala Miška.

To, prečo sa maloleté deti išli kúpať samé, bez dozoru rodičov, zatiaľ známe nie je. “Dnešná sloboda slova dokáže aj nemožné. Neodsudzujte rodičov, práve dostali a prežívajú si ten najhorší trest. Nikto nevie, či boli rodičia v práci a či tam dievčatá po škole potajomky neušli. Deti sú šikovné, obratné, raz sú tam a raz už inde. Keby si každý, kto odsudzuje dal ruku na srdce, či si vždy strážil deti tak, že sa im nikdy nič nestalo. Je to veľmi smutné a bolestivé,” reagovala Renáta.