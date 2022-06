Veľký fešák Patrik vyštudoval technickú univerzitu a precestoval svet. Nikde sa mu nič nestalo. Osudnou sa mu však zrejme stala vodná nádrž Domaša. "Miloval ju a tá si ho aj vzala," povedala nám s plačom jeho teta. Tú sme zastihli pri Patrikovej 82-ročnej babke, s ktorou býval. "Neviem ju od rána upokojiť, stále plače. Patrik býval s ňou, aby nebola sama. Ona na dolnom poschodí, on na hornom. Každé ráno predtým, než odišiel do práce, zišiel k nej, porozprával sa s ňou," vravela nám jej dcéra.

Mladý muž, ktorý mal dobré srdce, pracoval ako živnostník a za prácou cestoval aj do zahraničia. Zarobené peniaze najradšej utrácal na cestovanie. Bol vášnivým fotografom, miloval psov, rád jazdil na motorke. Nedávno sa vrátil z Ameriky, predtým bol v Holandsku. Zovšadiaľ sa vrátil živý a zdravý. V nedeľu popoludní sa vybral s partiou spolužiakov na Domašu. Na jednom zo stredísk nasadli štyria na loďku. Dvaja z nich vyskočili, jedným z nich bol Patrik a išli si zaplávať. Jeden z nich začal kričať o pomoc. Čo sa dialo potom, keď partia začala zachraňovať Patrikovho kamaráta? Čítajte v GALÉRII.

Skupina potápačov z Humenného a Holčíkoviec zasahovali od 17:30 do 22:00 h. v nedeľu. V hľadaní pokračovali aj od pondelka rána. "Lokalizácia miesta udalosti bola veľmi obšírna, presné miesto nevedel ukázať nikto. Je to rozsiahla plocha, predpokladáme, že sa telo nájde až o pár dní, keď začnú pracovať fyziologické procesy a môže dôjsť k vyplaveniu tela," dodali hasiči. V miestach, kde by telo mohlo byť, je voda hlboká 13 až 15 metrov a viditeľnosť je maximáne tridsať centimetrov.

Po nezvestnom pátrajú aj policajti. "Podľa prítomných svedkov mal muž vyskočiť z člna, na ktorom sa plavil spolu s ďalšími osobami. Muž po chvíľke zmizol pod hladinou a už sa nevynoril. Na miesto boli okamžite privolané záchranné zložky, no napriek ich enormnej snahe sa muža nepodarilo nájsť. Pátranie naďalej prebieha," informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová.

