Adam Lučanský hovorí o nezrovnalostiach, ktoré celé vyšetrovanie okolností jeho otec sprevádzajú. Milan Lučanský bol zadržaný 3. decembra 2020 a do väzby ho umiestnili 6. decembra. Mladší syn generála Lučanského si na dni pred jeho zadržaním spomenul aj v rozhovore pre Plus 7 dní. "Predpokladali sme, že sa bude niečo diať, pretože zhruba dva mesiace predtým jazdili okolo nášho domu rôzne vozidlá. Deň pre plánovanou akciou boli okolo náš domu porozmiestňovaní snajperi," povedal doslovne. Dodal, že všetci vedeli, že sa jeho otec v tom čase nachádzal v Chorvátsku, no napriek tomu bolo celé okolie ich bydliska plné ozbrojených príslušníkov. "Boli údajne ubytovaní v susednom dome. Ten patrí súčasnému generálnemu riaditeľovi Všeobecnej zdravotnej poisťovne pánovi Strapkovi," povedal Adam a dodal, že "na helikoptére by najradšej prišli a spravili šou." Milan Lučanský sa mal udusiť sa mal 29. decembra 2020.

"Väzba u neho trvala 26 dní, z ktorých 10 dní strávil v Nemocnici pre odsúdených a obvinených v Trenčíne, po dvojdňovom pobyte vo Vojenskej nemocnici v Ružomberku," uviedol Radačovský v dôvodoch, pre ktoré žiadal, aby prokurátor zrušil uznesenie o zastavení vyšetrovania." Teda aktívne bol vo výkone väzby 14 dní. Pokiaľ berieme do úvahy znalecké posudky a výpovede svedkov, tak počas týchto dní boli u neho (Lučanského) zistené poranenia: zranenie v oblasti pravého oka a pravej očnice, pomliaždenie hlavy v oblasti temena hlavy, zranenie v oblasti uhla sánky vľavo," vymenoval niektoré z nich právny zástupca.

"Pre nás je zarážajúci postup vyšetrovateľa aj znalca, ktorý vykonal prvú pitvu a konštatoval vtedy, že na otcovom krku sa nenachádzala žiadna ryha po obesení. Pri dodatočnej obhliadke už však údajne ryhu našiel," vyjadril sa Adam Lučanský k zraneniam svojho otca. Vo vyšetrovaní prípadu vypovedala dôležitá svedkyňa, majiteľka pohrebníctva, ktorá telo Lučanského pochovávala. Podľa jej výpovede sa stopy po obesení na tele neobjavili ani tri dni po prevoze tela do pohrebného ústavu, kde telo zámerne nechali neoblečené, pretože čakali, či nevystúpia na povrch nejaké odreniny, podliatiny či škrtiaca ryha.

"Áno. Myslíme si, že znalec mal pokyn dať na papier, že našiel pri obhliadke škrtiacu ryhu. Pod tento posudok sa podpísala aj druhá znalkyňa, ktorá však nebola na obhliadke prítomná," povedal Adam Lučanský v rozhovore pre Plus 7 dní. "Žiadali sme, aby bola vypočutá, pokiaľ viem, tak táto žiadosť, ako aj žiadosť o pribratie ďalšieho znalca bola odignorovaná." Úrad inšpekčnej služby (ÚIS) začal vo veci trestné stíhanie vo veci zločinu porušovania povinnosti dozornej služby a prečinu marenia úlohy verejným činiteľom. Lenže tak ako ÚIS stíhanie začal, tak ho aj 8. júna tohto roka zastavil." Nakoľko je nepochybné, že sa nestal skutok, pre ktorý sa vedie trestné stíhanie." Zastavenie trestného stíhania preverovala aj prešovská prokuratúra.

Bývalý policajný šéf Milan Lučanský (†51) spáchal samovraždu, taký je definitívny záver prokuratúry, ktorá zamietla sťažnosť splnomocnených zástupcov rodiny Lučanských voči uzneseniu inšpekčnej služby ministerstva vnútra o zastavení trestného stíhania. S týmto záverom nie je rodina nebohého generála stotožnená. "Určite podnikneme ďalšie kroky. Zatiaľ však nebudem o nich hovoriť. Pokračujeme ďalej, ideme konať právne, sú tam nejaké mechanizmy. Máme ešte možnosti," uviedol Adam Lučanský.



Fotografie nebohého generála Milana Lučanského a jeho rodiny nájdete v galérii

