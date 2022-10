Adam Lučanský (28), ktorý pracuje v súčasnosti ako asistent europoslanca Miroslava Radačovského, inak právnym zástupcom rodiny v prípade nebohého generála, sa rozhodol vstúpiť do slovenskej politiky!

"Nesľubujem nič veľké, niekde sa treba zaučiť. Študoval som techniku, mechanizmy politiky teda nemôžu byť zložitejšie, okrem všadeprítomných intríg, samozrejme," celkom otvorene povedal Adam. Ako dodal, je čas to vyskúšať, pretože v politike máme na všetkých úrovniach dookola tie isté tváre.

"Kedysi dávno som si myslel, že politika je „nóbl“, plná racionálnych ľudí, no jej kultúra sa znížila na útoky, hejtovanie a odkláňania sa od problémov. Paradoxne tí, čo sa najviac sťažujú na polarizáciu spoločnosti, ju sami polarizujú," pokračuje Adam Lučanský a jeho slová sa nemusia všetkým dobre počúvať. "Aktuálne mám možnosť popri práci v europarlamente vidieť ako funguje európska politika, avšak to je beh na dlhšiu trať, pričom niektoré veci tam človek neovplyvní, ak nie je v tej správnej sorte ľudí. V regionálnej a politike je to „reálnejšie“," vysvetľuje.

Adam Lučanský sa už na strednej škole venoval rôznym technickým projektom, s napríklad aj využitiu vodíka, s ktorými sa už ako stredoškolák zúčastňoval rôznych súťaží. "Už ako študent som videl, že financovanie takýchto projektov je zo strany školy takmer nemožné, tým pádom sa podľa mňa tlmí potenciál študentov," spomína na svoje študentské časy Adam. "Podfinancovanie výskumu a akejkoľvek vývojovej činnosti, či už škôl a iných podnikov, nakoniec povedie k tomu, že Slovensko ostane z väčšej časti len ako montovňa. To bol aj jeden z dôvodov, prečo som odišiel študovať do Brna," pokračuje. "Po skončení štúdia som sa vrátil späť na Slovensku, veril som, že sa tu niečo zmení."

Adam Lučanský sa rozhodol vstúpiť do politiky a začať vo svojej rodnej obci Bystrička. Tam kandiduje pod hlavičkou strany Patriot za poslanca do obecného zastupiteľstva. O dôveru ľudí sa uchádza aj vo voľbách na poslanecké miesto v Žilinskom samosprávnom kraji. "Idem do toho „naslepo“, radšej sa ale naučím ako veci fungujú, než predstierať „ksicht“ dokonalého kandidáta na čokoľvek," priamočiaro hovorí Adam.

"Neštudoval som ani politológiu, v rodine sa týmto smerom zatiaľ nik nevydal, v niektorých veciach som realista, politika by mala byť hlavne o sedliackom rozume. A ten tu v poslednej dobe žalostne chýba." Otázku, či uvažuje aj nad národnou politikou, považuje Adam Lučanský ešte za predčasnú. Ako povedal, za rok sa môže veľa zmeniť.

Adam má podporu rodiny i priateľov. Priezvisko Lučanský za výhodu nepovažuje. "Hejteri sa vždy nájdu. Rád by som sa o niečo pričinil, a nielen sa viezol týmto menom," priznal úprimne.

"Človek sa nemusí zaujímať o politiku, ale politika sa o človeka zaujíma. Malo by dôjsť pomaly, ale isto, ku generačnej obmene. A, samozrejme, si myslím taktiež, že by sa mal zmeniť volebný systém, aby sa nevolili donekonečna hlavné ksichty politických strán, ktoré sa v podstate len obmieňajú," povedal nám a dodal, že "politika je špinavá hra, s tým počítam. Stav spoločnosti teraz ponúka príležitosti, ktoré by za normálneho stavu neboli dostupné. Takže idem do toho."

