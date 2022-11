Miluláš Černák môže onedlho požiadať súd o podmienečné prepustenie z väzenia po 25 rokoch za mrežami, hoci bol odsúdený na doživotie. Iste vie, že hlavnou podmienkou úspechu na prepustenie je dobré správania počas pobytu za mrežami a verdikt psychológa o predpoklade jeho resocializácie.

Šancu na prepustenie však výrazne zvyšuje aj jasne určené miesto, kam po odchode z basy zamieri, písal o tom nedávno týždenník PLUS 7 DNÍ. Podľa advokátky Evy Mišíkovej je dôležité, aby vedel Černák súdu preukázať aj to, že bude mať kde bývať a z čoho žiť. Po dvadsiatich piatich rokoch sa opäť v Telgárte o Mikulášovi Černákovi znova hovorí, aj o tom, že renovácia rodičovského domu je predzvesťou jeho návratu domov.

"O tom, či sa Černák dostane alebo nedostane na slobodu, môže rozhodnúť len a len súd. Ja ako bývalý sudca môžem vysloviť len svoj právne nezáväzný názor a to bez podrobnej znalosti spisu, okolnostiach výkonu trestu a psychologických posudkov v ňom sa nachádzajúcich," povedal bývalý sudca a zástupca rodiny Lučanských Miroslav Radačovský.

"Hoci nepoznám rozsudok, na základe ktorého bol Černákovi uložený trest doživotia, musí byť v tomto rozsudku konštatované, a to na základe psychologických posudkov, že jeho náprava, teda resocializácia, nie je možná." Radačovský tvrdí, že pokiaľ by súd bol dospel k záveru, že čo len minimálne je tu možnosť nápravy - resocializácie, nemohol by mu byť uložený doživotný trest, ale musel by mu byť uložený trest v trvaní 25 rokov.

"Toto sa však nestalo. Je preto veľmi nepravdepodobné, aby súd teraz konštatoval, že k jeho resocializácii po 25 rokoch došlo a podmienečne ho prepustil na slobodu. Považujem to za nemožné," skonštatoval.

Radačovský pochybuje aj o resocializácii Mikuláša Černáka, ktorá je základom pri úvahách o možnom podmienečnom prepustení odsúdeného na slobodu. "Černák sa dopustil alebo mal dopustiť neakceptovateľného konania v súvislosti s pobytom gen. Milana Lučanského vo väzení v Prešove v mesiaci december 2020, " pokračuje kriticky bývalý sudca.

