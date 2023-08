Celé sa to začalo ešte vo februári, keď naši policajti v spolupráci s rakúskymi a nemeckými zasahovali priamo v obradnej sieni v Šali. Z tej vyviedli 18-ročnú Slovenku, ktorej sľúbil 54-ročný Rakúšan tureckej národnosti odmenu 3-tisíc eur za to, že sa vydá za 28-ročného muža tureckej národnosti. Pre toho to však nebol prvý sobáš.

Najskôr mal účelové manželstvo uzavrieť so Slovenkou v októbri 2022, sobáš sa však nekonal. Nasledovala tehotná 19-ročná Vanesa z Tvrdošoviec, ktorá bola aj matkou 2-ročnej dcéry. Tú mali k sobášu dokonca nútiť aj bratranec so sesternicou, u ktorých bývala. „Páchatelia, ktorí mali nútiť nevestu v druhom prípade k súhlasu s výdajom a organizátor sobášov sú stíhaní za obchodovanie s ľuďmi formou núteného sobáša, spáchaného na tehotnej žene, za čo im v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody až 12 rokov,“ informovala vo februári polícia s tým, že organizátorom i nevestám sobášov hrozí dvoj až osemročné väzenie.

Po šiestich mesiacoch polícia pokročila v akcii Peržan

Celkovo vzniesli obvinenie pätnástim osobám za účelové sobáše. Ide o príslušníkov Slovenskej republiky a Turecka. „Doposiaľ vykonaným vyšetrovaním bolo odhalených celkom sedem takýchto sobášov, pričom z toho päť sobášov sa konalo na území Slovenskej republiky a dva sobáše na území Turecka. Vyšetrovateľ národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii doposiaľ v danom prípade vzniesol obvinenie spolu 15 osobám, vrátane osôb, ktoré za odplatu navádzali k spáchaniu účelového sobáša nevesty pochádzajúce zo sociálne slabších skupín obyvateľstva,“ uvádza hovorkyňa Prezídia PZ Zuzana Hrabovská.

Hlavný organizátor sobášov bol pôvodom z Turecka. „Za zorganizovanie takéhoto sobáša získal finančnú odmenu 10-tisíc eur, pričom ostatné obvinené osoby (nevesty a sprostredkovatelia) mali za sobáš získať od 500 do 3-tisíc eur,“ dopĺňa Hrabovská.

Hovorkyňa zároveň informuje, že vyšetrovanie ďalej pokračuje. Je tak pravdepodobné, že obvineniu sa nevyhnú ani ďalšie osoby.