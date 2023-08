Mnohí z nás už možno na covid aj zabudli. Aktuálne však testovanie zažívajú futbaloví hráči MFK Zemplín Michalovce. Tí skončili v karanténe a zápas so Slovanom museli preložiť. V zahraničí sa pritom šíri nový variant Eris. Budeme zasa nosiť rúška a zatvárať podniky?

Už to bude skoro týždeň, čo futbalový klub MFK Zemplín Michalovce netrénuje. Až 12 hráčov sa nakazilo koronavírusom. V sobotu (19.8.) pritom mali odohrať zápas proti ŠK Slovan Bratislava, ktorý však odsunuli na november.

Mužstvo chorľavelo doslova deň po dni. V pondelok prišli na zápas štyria hráči s rovnakými príznakmi, večer ich už trápili horúčky. Klub sa tak rozhodol pre testovanie na koronavírus. To odhalilo ďalších dvoch pozitívnych. O dva dni neskôr bolo k dispozícii už len šesť hráčov a dvaja brankári. Nakazený bol aj trénerov asistent a fyzioterapeutka.

Už to bude skoro týždeň, čo futbalový klub MFK Zemplín Michalovce netrénuje kvôli koronavírusu. Zdroj: fb/MFK Zemplín Michalovce

Dnes (21.8.) sa hráči opäť podrobili testovaniu. „Zatiaľ sa stav zlepšil, víkend mali chlapci voľní, boli sme s nimi v kontakte. Cítia sa lepšie. Tí, ktorí boli pozitívni si robili doma testy a boli negatívne. Pevne všetci veríme, že to už bude lepšie a tento týždeň by sme už mohli trénovať,“ vraví pre Plus JEDEN DEŇ David Gubaňar, vedúci A-mužstva. A dúfa, že najbližší zápas v piatok odohrajú.

Budeme opäť musieť dodržiavať covid opatrenia?

V okrese Michalovce ani Sobrance neevidujú regionálni hygienici žiadne prípady koronavírusu okrem spomínaného futbalového klubu. „Patrí to k povinnému hláseniu lekárov, ale ani od dospelých, ani od pediatrov sme žiadne hlásenia nemali. Dá sa povedať, že covid za minimálne posledné tri mesiace evidovaný u nás nebol,“ reaguje pre náš portál Janka Stašková, riaditeľka RÚVZ Michalovce.

Stašková predpokladá, že v jesennom a zimnom období sa vyskytnú akútne respiračné ochorenia - sú totiž neodmysliteľnou súčasťou nasledujúceho obdobia. „Ale covid je z nášho pozhľadu už momentálne ako bežné vírusové ochorenie. Nie sú prijaté opatrenia ako vyšetrovanie kontaktov, karanténa, zatváranie škôl a podobne,“ dodáva.

Koronavírus podľa informácií TV Markíza potvrdili aj u niekoľkých klientov domova dôchodcov k obci Kšinná (okr. Bánovce nad Bebravou), aktuálne sú už v poriadku. Priebeh mal byť ľahší oproti predošlým vlnám covidu.

V zahraničí sa obávajú následkov aktuálne šíriaceho sa variantu Eris. Tento zmutovaný koronavírus evidujú už v 51 krajinách

Podľa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) začiatok augusta znamenal najvyšší počet prípadov variantu Eris pre Čínu. „V Európe bola v tom čase zachytená len menšia časť, a to v Spojenom kráľovstve (2 percentá zo zachytených prípadov), vo Francúzsku (1,6 percenta), v Portugalsku (1,6 percenta) a v Španielsku (1,5 percenta zo zachytených prípadov),“ informuje ÚVZ.

Za posledný mesiac sa celosvetovo nakazilo novým variantom viac ako milión ľudí, 3-tisíc mu podľahlo. Rozoznať ho od chrípky je podľa hygienikov nemožné - sprevádza ho kašeľ, horúčky, únava, dýchavičnosť. Svetová zdravotnícka organizácia upozorňuje krajiny, aby situáciu podrobne monitorovali, čím sa dá zabrániť vypuknutiu opätovnej pandémii.