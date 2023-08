Havária s tragickým koncom sa stala 23. apríla pred deviatou večer na ceste III. triedy medzi obcou Krivany a mestom Lipany (okres Sabinov). Nádejný športovec Mário Havrilla (†15) sedel nepripútaný na prednom sedadle auta, ktoré vošlo do protismeru a zrazilo sa s dodávkou. Zomrel na mieste, náraz ho vymrštil, jeho telo letelo vzduchom šesť metrov. Na pomoc zraneným vyslali tri posádky záchrannej zdravotnej služby, no školákovi už nebolo pomoci. Do nemocnice previezli ďalšie štyri ďalšie osoby. "Utrpeli najmä úrazy hlavy a poranenia rôznych častí tela, najmä zlomeniny," uviedla hovorkyňa záchranárov Alena Krčová.

"Bol to zlatý chlapec, mal rád šport, plánoval sa venovať florbalu aj futbalu,” povedal nám na krátko po nešťastí jeden z piatich súrodencov zosnulého, jeho brat Michal (26). Ten ihneď po udalosti pricestoval aj s otcom z Čiech, kde obaja pracujú. Podľa neho sa bol Mário previezť s kamarátom, ktorý si auto požičal od kamaráta pracujúceho pre donáškovú službu jedál. Zlomeným hlasom dodal: "Podľa toho, čo som sa dozvedel, to mala byť posledná donáška.”

Mário žil v byte na Hviezdoslavovej ulici s mamou. Navštevoval posledný rok základnej školy a plánoval pokračovať na učilišti zameranom na podnikanie, podal si prihlášku na stavebný odbor. Bol šikovným športovcom, bol nádejným futbalistom, za školu hrával florbal.

Školákovi po tragédii vytvorili pedagógovia na chodbe pietne miesto. Na stolíku zahalenom čiernym plátnom horela v lampáši sviečka, navôkol boli rozložené papieriky v tvare srdca a perá. Jeho kamaráti a spolužiaci mu na srdcia napísali dojímavé odkazy. Prečítajte si ich v GALÉRII >>>

Auto smrti - Opel Corsa šoféroval iba 18-ročný vodič Michal. Nezvládol ľavotočivú zákrutu a prešiel do protismeru, kde sa čelne vpálil do dodávky. Po pár dňoch vyšlo najavo jeho šokujúce tajomstvo. Vzorka jeho moču pri laboratórnych testoch preukázala prítomnosť drogy a potvrdila, že pred jazdou užil marihuanu. Podľa výsledkov 20-ročnej štúdie Wayne Hall z Národného centra závislostí v Londýne, majú vodiči dvakrát vyššie riziko havárie, ak šoférujú pod vplyvom marihuany. Lenže v moči sa nachádzajú stopy po omamných a psychotropných látkach aj tri týždne od ich užitia. Teda aj v prípade pozitívneho výsledku vodič nemusí byť pod ich vplyvom.

Michal na prešovskom okresnom súde vinu priznal a ten mu vymeral dvojročnú basu. No nakoniec sa väzeniu vyhne. Podal odvolanie, lebo sa mu trest zdal prísny a žiadal od krajského súdu podmienku. “Viedol pred spáchaním skutku riadny život, priznal sa, skutok oľutoval. Je tam veľa poľahčujúcich okolností,” dôvodil jeho obhajca na súde Vladimír Milas.

Odvolací súd mu nakoniec výkon trestu odložil na skúšobnú dobu štyroch rokov a zároveň mu na 5 rokov zakázal šoférovať.