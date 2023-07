Študentka Akadémie Policajného zboru v Bratislave Michaela (20), ktorú 1. marca postrelil pedagóg Vladimír Šeparnev počas krúžku na polygóne v areáli školy, musela prerušiť liečenie v Kováčovej, kam nastúpila 10. mája. Plus JEDEN DEŇ to potvrdil jej otec.

Igor netají, že dcéra trpí ukrutnými bolesťami. "Bola len nedávno takmer dva týždne hospitalizovaná v Univerzitnej nemocnici svätého Michala v Bratislave, ale k výraznému zlepšeniu nedošlo. Vrátila sa síce späť do kúpeľov, ale rehabilitácie nepokračovali tak, ako by mali", spomenie vážne komplikácie.

Bolesť Mišku zlomila

Liečenie, ktoré malo trvať ešte minimálne mesiac je spojené s intenzívnym rehabilitačným cvičením, v prípade Mišky ho však komplikovala neutíchajúca bolesť. "Dcéra je veľká bojovníčka, zaťala zuby a robila všetko to, čo sa od nej očakávalo. Donekonečna sa to však nedá. Nechceme a nemôžeme ju trápiť. Hoci sa na nič nesťažovala videli sme, že je to už nad jej sily a možnosti, preto sme liečebný pobyt prerušili a je momentálne doma v Považskej Bystrici," rozpráva otec, ktorý takmer všetok svoj čas spolu s manželkou Jaroslavou venuje dcére. Pričom obaja majú svoje zamestnanie.

Mama Jarka pracuje v škole na 5 hodín okrem toho je opatrovateľkou Mišky. "Teraz sú však prázdniny tak je to voľnejšie, ako počas školského roka a tak je s dcérkou," hovorí pán Hozák.

Práce stopli

Pýtame sa, či stihli všetko urobiť tak, aby Michaela mala zabezpečený komfort, aký s ohľadom na svoj zdravotný stav potrebuje. "Rekonštrukciu bytu na bezbariérový sme momentálne zastavili. Nechceme ju rušiť hlukom a obťažovať prachom, ten základ je však hotový, ostávajú už len drobnosti," povzdychol si Igor.

