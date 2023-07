Dovolenka, to nie je len vylihovanie pri vode: Vyrazte do niektorého z krásnych kútov Slovenska

Leto to je obdobie dovoleniek a školských prázdnin. Čas kedy máme možnosť sa naplno venovať tomu, čo nás baví. Jedni sa venujú len oddychu a leňošeniu pri vode, ďalší domácim prácam a iní športujú, chodia na výletu a užívajú si pobyt v prírode. Hoci júl sa ešte len začal, už na sociálnych sieťach pribudlo množstvo fotografií a videí z potuliek po krásnych zákutiach našej krajiny. Ak niekto povie, že on by tiež rád niekam vyrazil, ale nevie kam sa má vybrať, tak s onakou výhovorkou neobstojí. Tipov aj s peknou foto a video dokumentáciou je všade dostatok. Niekoľko z nich sme vybrali pre vás ako inšpiráciu.