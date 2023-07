Dvestošesťdesiattri malých vysokoškolákov sa určite nebude nudiť, keďže na nich čaká bohatý program, ktorý bude tento rok zameraný na 30. výročie vzniku Slovenskej republiky.

Obrovský záujem

Vyskúšať si študentský život a dozvedieť sa veľa zaujímavého počas jedného prázdninového týždňa sa rozhodlo 161 detí v rámci študijnej skupiny bakalárček a 102 študentov skupiny magisterček. „Keď sme pred 16 rokmi otvárali Prešovskú detskú univerzitu, mnohí nás varovali, že to nie je dobrý nápad, že sa nám na ňu nik neprihlásil, veď študenti sú v lete na kúpaliskách a určite nebudú chcieť tráviť prázdniny v škole. Opak je však pravdou. Každý rok máme naplnenú kapacitu, ktorú dokonca z roka na rok navyšujeme,“ prihovoril sa na imatrikulácii malým vysokoškolákom Martin Javor, jeden z hlavných organizátorov PDU, ktorý im zároveň poprial týždeň plný zábavy, radostného vzdelávania a nových priateľstiev.

Pestré aktivity

Ústrednej téme "Slovensko 30 rokov" organizátori prispôsobili aj časť svojich aktivít. „Deti budú pomyselne cestovať po Slovensku, naučia sa, kto riadi náš štát, ako je naša krajina vnímaná, spoznajú kultúrne pamiatky, zájdu na návštevu k južným aj východným susedom, vyrobia si origami a komiks,“ spomenul časť programu bakalárčekov Martin Javor. Poznamenal, že okrem toho sa naučia, ako sa bezpečne správať na cestách, vyriešia záhady prísloví a porekadiel, zistia, že remeslo má zlaté dno, rozpoznajú hviezdy, získajú informácie o športe, zdravom životnom štýle, folklóre či novodobých slovenských dejinách.



Nuda nehrozí

„Magisterčekovia sa zúčastnia fantazijnej cesty od západu po východ Slovenska. Absolvujú slovný duel mapujúci ich vedomosti o Slovensku, skúsia si pripraviť vlastnú reportáž, a tiež kultúrne vystúpenie súvisiace s ľudovými tradíciami. Objavovať Slovensko a jeho osobnosti histórie môžu tiež v knižnici našej univerzity,“ ozrejmila Lenka Pasternáková, riaditeľka Ústavu pedagogiky, andragogiky a psychológie. Čaká na nich aj stretnutie s úspešnými športovcami, ktorí sú absolventmi PU, návšteva Krajského múzea a prehliadka Mestského úradu.

Organizátori si uvedomujú, že deti sú najúprimnejšie publikom, ale i najprísnejším kritikom. Bude preto pre nich ocenením, keď sa s nimi na detskej univerzite stretnú aj o rok.

"Mini" Bc. a Mgr.

Na PDU sú vytvorené dve študijné skupiny „bakalárček“ (žiaci 1. – 4. ročníka ZŠ) a „magisterček“ (žiaci 5. – 9. ročníka ZŠ, resp. zodpovedajúcich tried 8-ročných gymnázií), pričom vyučovanie prebieha každý deň od 8:00 do 16:00 hod. Aj tento rok sú deti rozdelené do menších farebne rozlíšených skupiniek.

