Rodina Mišky má ťažké srdce na kompetentných, ktorí tesne po incidente všetko možné sľúbili, ale doteraz nesplnili. Michaela sa síce momentálne lieči v kúpeľoch Kováčová, ale jej rodičia nesedia doma so založenými rukami. Okrem toho, že riadne chodia do zamestnania a prerábajú svoj panelákový byt na bezbariérový, usilujú o to, aby sa nezanedbalo nič z toho, čo by mohlo neskôr prispieť k zlepšeniu zdravotného stavu či dokonca uzdraveniu ich dcéry.

Mŕtvy bod

Manželia popritom veľmi intenzívne riešia uznanie úrazu do kategórie služobný. A aby toho nebolo málo, pribudla im ešte ďalšia práca. "Nové vedenie akadémie odporučilo dcére, aby prerušila štúdium, keďže nemá urobené skúšky, čo je podmienkou v pokračovaní štúdia v ďalšom ročníku. Ináč ju vylúčia z akadémie. Máme pocit, že sme ostali na všetko sami," posťažoval sa otec Igor s tým, že napriek prísľubom rezortu vnútra a policajného prezidenta v minulosti, všetko zamrzlo na mŕtvom bode.

Ako horúci zemiak...

Kontaktovali sme preto ministerstvo vnútra a policajné prezídium. Na odpovede napriek deadlinu sme čakali niekoľko dní. Prvotné pokusy oslovených boli, nasmerovať nás k "tomu druhému", keďže do ich kompetencií údajne to, načo sa pýtame (klasifikácia pracovného úrazu a prerušenie štúdia) nepatrí. Kontaktoval nás dokonca samotný policajný prezident, aby nám okrem iného povedal, že k danému máme osloviť nové vedenie policajnej akadémie, čo sme spravili.

Nie my, ale ten druhý!

Keďže odpoveď neprichádzala volali sme na sekretariát rektora, kde sme si vypočuli odporúčanie, aby sme otázky adresovali rezortu vnútra a policajnému prezídiu. Na náš argument, že sme to už urobili, a odtiaľ nás nasmerovali k vedeniu akadémie, sme sa napokon dočkali odpovede. (na ďalšej strane)

