Smrť nádhernej učiteľky angličtiny Violy (†34) zo Sniny, ktorá žila a študovala v Bratislave, polícia uzavrela s tým, že smrteľné zranenia si zapríčinila sama opakovanými pádmi. Zmizla v nedeľu popoludní 11. novembra 2019 po tom, ako odišla zo svojej výstavy fotografií. Zo záberov, ktoré mali k dispozícii policajti, vyplýva, že okolo jednej v noci prechádzala cez Šafárikove námestie približne sama, akoby bezcieľne blúdila ulicami Bratislavy.

Violu našiel v pondelok ráno žeriavnik v bratislavskom prístave bezvládne ležať na kope železnej rudy. Vonku bolo chladné a sychravé počasie, no ona mala na sebe len sukňu, na kolenách roztrhané silonky a sveter, jej topánky boli o pár metrov ďalej, kabát chýbal. Od pol pása dole bola premočená, z posledných síl chrčala, bola podchladená. Na tele mala podliatiny v oblasti členkov a zlomený 12. stavec. Zvíjala sa od bolesti, opuchy a modriny sa na jej tele začali objavovať až keď ju záchranári začali zahrievať. Snažila sa komunikovať, no museli ju uviesť do umelého spánku. Zomrela v sanitke privolaných záchranárov. Polícia ju tri dni nevedela identifikovať, pritom už jej fotka bola v zozname hľadaných osôb. Nemala pri sebe totiž kabelku, doklady ani mobil. Z kamerových záznamov pritom vraj bolo zrejmé, že ich cestou do prístavu mala. Z úst policajtov viackrát na tlačových besedách odznelo: “Sleduje nás aj páchateľ.” Neskôr vraj z vyšetrovania vyplynulo, že jej smrť nebola spôsobená cudzím zavinením a zomrela na embóliu.

Prokurátor Matej Izakovič vtedy uviedol, že ak by sa v budúcnosti objavila nejaká nová informácia, polícia ju môže preveriť: "A ak by sa ukázalo, že je relevantná, môže sa opätovne začať trestné stíhanie."

Študentka Soňa P. (22) bola takisto nezvestná niekoľko hodín. Jej zmiznutie nahlásila v nedeľu 10. septembra večer mama. Po 26 hodinách mladú ženu objavili ležať so zošúchanými kolenami neďaleko petržalskej nemocnice. Našli ju doráňanú a intoxikovanú látkami na spanie. Omamujúce lieky jej mali byť podávané opakovane injekčne do stehna a zadku. Našťastie, priebežne, inak by to nemusela prežiť.

Polícia začala trestné stíhanie vo veci trestného činu znásilnenia. Unesená mala byť v momente, keď vystúpila z autobusu na Záporožskej zastávke niečo po pol štvrtej v noci. Stihla ešte vojsť do úzkej uličky vedúcej k miestu kde býva, vzdialenému asi 100 metrov od zastávky. Domov sa však už nedostala. Polícia po pár hodinách zadržala podozrivého muža, ide o záchranára Iva P. (54).