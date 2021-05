Smrť nádhernej učiteľky angličtiny Violy Macákovej (†34) zo Sniny polícia a prokuratúra uzavreli s tým, že zranenia, ktoré jej spôsobili smrť, si zapríčinila sama opakovanými pádmi. Podľa prokurátora bratislavskej krajskej prokuratúry Mateja Izakoviča to dokazujú znalecké posudky. Vyšetrovanie uzavreli, no na niektoré otázky v súvislosti s jej smrťou doteraz nemajú odpovede!

Napriek uzavretiu prípadu je skon krásnej učiteľky angličtiny žijúcej a študujúcej na univerzite v hlavnom meste stále zahalená rúškom tajomstva. Prehliadku okolia miesta činu na začiatku polícia neurobila, hoci Viola pri sebe nemala osobné veci - kabát, kabelku, mobil. Pritom z kamerových záznamov je zrejmé, že ich cestou do prístavu mala. Doteraz ich však nenašli.

Záhada prvá

Záhada druhá

Violu zbadal žeriavnik v bratislavskom prístave predvlani 11. novembra bezvládne ležať na kope železnej rudy. Vonku bolo chladné a sychravé počasie, no ona bola oblečená naľahko. Mala na sebe len sukňu, silonky a sveter, topánky sa našli pár metrov ďalej, kabát sa nenašiel. Od pol pása dole bola premočená. V tom čase už bola jednou nohou na druhom svete a všetci, ktorí ju tam videli vraveli, že musela prežiť peklo.

Mladá žena iba z posledných síl chrčala, bola premočená a podchladená, zvíjala sa od bolesti. Zomrela v sanitke privolaných záchranárov. Mladá žena odišla pol hodinu pred polnocou z budovy školy, kde učila anglický jazyk. Naposledy ju zrejme živú videl vrátnik školy. Prečo skončila v prístave? Ako prišla k zraneniam, na ktoré zomrela? Vyšetrovanie odpoveď na túto otázku nedalo.

Podľa Izakoviča záver znaleckého posudku z pitvy vraví o smrti spôsobenej nešťastnou náhodou v súhre viacerých okolností. Bezprostrednou príčinou smrti bolo zlyhanie činnosti srdca v dôsledku tukovej embólie. Tá vznikla pri pomliaždení podkožného tukového tkaniva chrbta, sedacej časti a dolných končatín. Zranenia utrpela pri opakovanom pôsobení tupého násilia. Ale akého? Policajti nevedia.

Záhada tretia

Ďalšou záhadou je presný čas, kedy k jej zraneniam došlo. Prokurátor tvrdí, že sa to už určiť nedalo: "Časový rozsah bol približne od chvíle, keď ju naposledy zachytil kamerový záznam, po čas, keď ju našli pracovníci prístavu." Kamerové záznamy z mesta sú poslednou stopou, kedy vedia určiť, že bola nažive. Kopírovali jej trasu. Posledný záznam bol v lokalite nákupného centra Eurovea neďaleko prístavu.

Záhada štvrtá

Odtiaľ je voľne prístupná cesta smerom k prístavu. Aj tam ju zachytila kamera, no zo záznamu sa nedá jednoznačne určiť, či je to ona: "Len podľa stavby tela, chôdze a toho, čo mala oblečené, by sa dalo povedať, že to bola Viola a presúvala sa smerom k prístavu," povedal prokurátor. Z miesta, kde bolo nájdené telo, neboli dostupné ďalšie kamerové záznamy. Teda to, ako k jej zraneniam došlo, policajti iba dedukujú.

Záhada piata

Na kamerových záznamoch, podľa prokurátora, vidno, že Viola ide "trochu váhavo, obzerá sa. Nedá sa povedať, že by išla za nejakým konkrétnym cieľom, skôr to bolo veľmi neurčité." Bála sa niekoho? Unikala pred niekym? Podľa prokurátora bolo vylúčené, že by sa niekto nachádzal priamo na mieste činu alebo v jeho okolí: "Pohyb inej osoby na mieste v tom čase nebol zaznamenaný."

Polícia týždeň o prípade vôbec neinformovala verejnosť, vraj pre prípadný náskok pred páchateľom. V márnici ju tri dni evidovali ako neznámu ženu, lebo policajti nepoznali jej totožnosť, žiadne doklady ani jej kabelka sa totiž pri nej nenašli. Pritom už jej fotografia bola v databáze hľadaných osôb, lebo sa nehlásila svojim blízkym. Políciu zalarmovala jej mama. Ako je možné, že nikto iný ju nehľadal? Najskôr začala polícia trestné stíhanie pre prečin usmrtenia, neskôr prípad prekvalifikovali na trestný čin zabitia. Teraz prípad uzavreli s tým, že zomrela bez cudzieho zavinenia.

Podľa Izakoviča rodina Violy ich poprosila, aby obšírnejšie nekomentovali veci týkajúce sa jej zdravotného stavu a niektoré iné detaily. Voči policajnému uzneseniu nepodali sťažnosť, stalo sa tak právoplatným. Lenže prípad aj tak nie je definitívne uzavretý. "Vec je zastavená," dodal prokurátor. A kedy by mohli vyšetrovanie znova obnoviť?

