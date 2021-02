S týmto nerátala! Mama krásnej učiteľky angličtiny a bývalej modelky Violy Macákovej (†34) zo Sniny, ktorú našli mŕtvu v bratislavskej prístave, do poslednej chvíle dúfala, že policajti odhalia príčinu smrti jej milovanej dcéry. Náznaky počas vyšetrovania, že jej dcéra zomrela prirodzenou smrťou, rázne odmietala. Teraz to však policajti uzavreli tak, že zomrela na zlyhanie srdca v dôsledku tukovej embólie.

Vyšetrovanie tajomnej smrti Violy Macákovej je skončené. Policajný vyšetrovateľ dospel k záveru, že nikto cudzí na jej úmrtí nemá žiaden podiel. Takto vyhodnotil všetky dôkazy zabezpečených v priebehu prípravného konania. Informoval o tom dozorujúci prokurátor Matej Izakovič. Uznesenie o zastavení trestného stíhaniea v tejto veci zatiaľ nie je právoplatné.

Viola podľa záverov vyšetrovania zomrela na zlyhanie srdca v dôsledku tukovej embólie. No a tá údajne, podľa znalcov, vznikla po tom, čo opakovane sama spadla nie z veľkej výšky. A dokonca patológovia tvrdia, že na tele nemala žiadne stopy po sexuálnom násilí a jej smrť mohlo urýchliť aj podchladenie. Izakovič uviedol, že vo veci sa vykonávali znalecké skúmania z rôznych odborov, bolo vypočutých 80 svedkov, zabezpečili kamerové záznamy z rôznych lokalít, vykonali viaceré obhliadky, domové prehliadky a prehliadky iných priestorov. "Boli zabezpečené viaceré biologické stopy, ktoré boli následne expertízne skúmané, zabezpečené boli aj údaje o telekomunikačnej prevádzke viacerých telefónnych čísiel vrátane ich lokalizácie, ako aj komunikácia prostredníctvom sociálnych sietí," uviedol prokurátor.

Vyšetrovateľ o tomto ako prvú informoval vyšetrovateľ Violinu mamu Melániu v stredu, ktorú osobne navštívil v Snine, odkiaľ Viola pochádzala. Lenže práve Melánia odmietala vyšetrovaciu verziu, že jej milovaná Violka mohla zomrieť aj bez cudzieho zavinenia. Na hypotézu polície v priebehu vyšetrovania, že trpela na trombózu, lebo v histórii prehľadávaných webových stránok vo Violinom notebooku narazlli na to, že si na internete hľadala príznaky, príčiny a priebeh ochorenia, pri ktorom sa tvoria krvné zrazeniny na stenách ciev. Mama talentovanej fotografky, výtvarníčky a modelky iba nechápavo krútila halvou: “Veď o trombóze mohla hľadať informácie pre niekoho z nás.”

Podľa našich informácií existujú dva znalecké posudky a vyšetrovateľ považoval za kľúčový ten druhý, v ktorom sa píše, že mala zlomený oblúk dvanásteho stavca a toto zranenie si mohla spôsobiť sama pri Dunaji pošmyknutím. Keď Violu našli, mala mokré oblečenie od pása dolu. Bola však oblečená iba v sukni, vo svetríku, v chladnom počasí nemala kabát ani kabelku s dokladmi. Na tele mala viacero odrenín, na kolenách potrhané pančušky. Podliatiny si vraj tiež spôsobila sama opakovanými pádmi krátko pred smrťou. No a krvné podliatiny na zápästiach po spútaní alebo zviazaní ani zlomené členky, ako sa hovorilo pri jej nájdení, vraj nezistili. A vylúčili aj sexuálne násilie. Nečistoty za nechtami si vysvetľujú tým, že sa plazila.

Hrozne doráňanú Violu našiel pracovník bratislavského prístaviska v pondelok 11. novembra nadránom ležať na kope železnej rudy. Podľa vtedajších informácií mala na tele podliatiny v oblasti členkov a zlomený 12. stavec. Chrčala, bola podchladená, premočená, zvíjala sa od bolesti, na záznamoch kamier z mesta pár hodín pred smrťou mala ešte na sebe kabát. Jej topánky boli o pár metrov ďalej. Naposledy ju videli na výstave jej fotografií, odkiaľ odišla.

Keď k nej privolali záchranárov, ktorí ju začali zahrievať, začali sa jej objavovať na tele opuchy a modriny. Snažila sa niečo povedať, no museli ju uviesť do umelého spánku. Skonala pri prevoze do nemocnice. Nikto o jej pohybe od odchodu z výstavy v nedeľu popoludní až do jej nájdenia v pondelok ráno nevedel. Kde bola celú noc, nikto netušil.

Policajti o Violinom prípade najskôr vôbec neinformovali, dokonca zopár dní ležala v márnici ako neznáma žena, pričom v tom čase už bolo po nej v Snine vyhlásené pátranie.. Prvé informácie o prípade zazneli na tlačovej konferencii a vtedy riaditeľ bratislavských policajtov Adrián Pavlík povedal: "Sleduje nás aj páchateľ."

Viola odišla z rodného mesta po skončení gymnázia. Cestovala po svete, venovala sa modelingu, aj v ázijských krajinách, v Hongkongu pracovala ako dídžejka. Zo svojich cestovateľských fotiek vydala kalendár, výťažok šiel pre deti nakazené HIV v kambodžskom domove. Mala dobrosrdečnú, anjelskú povahu, každý, kto ju poznal, maj ju rád. V čase smrti študovala v hlavnom meste stredoeurópske štúdiá na univerzite, pracovala v jazykovej škole ako učiteľka angličtiny, bývala v historickom centre, jej záľubami boli maľovanie a fotenie.