Náhodný výstrel zo služobnej zbrane padol na hodine Vladimíra Šeparneva už v polovici októbra 2021, denník Sme.

Náhodný výstrel z roku 2021 nastal počas hodiny vyučovania, opisujú študenti. Tí tvrdia, že sa v tom čase nachádzal na hodine väčší počet študentov. Dodali tiež, že aj keď používali školské náboje, ktoré neobsahujú strelný prach, výcvik neprebiehal štandardne. Strieľali totiž do priestoru v ktorom boli iní študenti, čo je v rozpore s predpismi.

Poriadny šok nastal vtedy, keď sa ozval výstrel spôsobený ostrým nábojom. Len šťastnou náhodou vtedy študent, z ktorého zbrane náboj vyšiel, nikoho netrafil. ​Strela preletela niekoľkými stenami a skončila zavŕtaná v plechovej skrini.

​Ako sa dostal ostrý náboj medzi cvičné, nebolo ani v tomto prípade zrejmé. Inšpekcia teda začala bleskovo vyšetrovať aj spolu s novým aj tento starý incident.

"Udalosť z roka 2021 Šeparnev neoznámil a dokonca ani študenti, prišli o tom informovať vedúceho oddelenia služobných činnosti až po udalosti s postrelením Mišky," uviedla pre Plus JEDEN DEŇ bývala rektorka Akadémie PZ Lucia Kurilovská. Dodala, že nič sa neututlávalo, keďže o tej udalosti okrem inštruktorá a prítomných študentov to nikto vtedy nevedel. "Okamžite, keď prišli kadeti v marci 2023 (po udalosti s Michaelou) sme nariadili spisovanie záznamov a išlo to vyšetrovateľovi, ktorý vedie trestné stíhanie," spresnila Kurilovská.