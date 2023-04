Ak dvaja robia to isté... Vinczeovci a Gajovci. Dve rodiny, ktoré sa rozhodli prijať do svojej rodiny cudzie opustené dieťa poňali jeho príchod a zoznamovanie s ním úplne rozdielne.

Mediálne známy pár Adela a Viktor Vinczeovci sa netajili tým, že majú problémy s prirodzeným počatím potomka, preto sa rozhodli zapojiť do adopčného procesu. Vlani v decembri sa dočkali a pribudol im do rodiny niekto tretí. Kto? To vedia len najbližší príbuzní. Zvedavcov, ktorí chceli vedieť pohlavie človiečika alebo jeho vek odbili s tým, že pokiaľ nebude dieťa ich aj na papieri nesmú nič povedať.

Podpis o mlčanlivosti?!

Adela krátko po tom, čo sa rozletela správa, že k ním pribudol niekto tretí, povedala. „Museli sme podpísať mlčanlivosť, nemôžeme prezradiť jeho vek, meno, pohlavie, ani odkiaľ je. Je to v procese, dieťa nám ešte oficiálne nie je pridelené, preto je to ešte veľmi citlivé." Neskôr, keď mediálny záujem o ich prírastok stále pretrvával a pár ešte stále "nemohol" nič povedať, sa Adela nechala počuť, že nechce, aby to vyzeralo, že chcú byť s Viktorom zaujímaví, ale kým nie sú isté záležitosti súdne doriešené, tak nebudú vo vyjadreniach o dieťati konkrétnejší.

Čudné pomenovanie

Musí sa uznať, že pár to musí mať poriadne nacvičené, aby sa nepreriekol, kto je bytosť alebo osoba číslo 3 (tak zvyknú hovoriť o najnovšom členovi rodiny - pozn. red.) v ich rodinnom živote.

Hravo to zvládli

Manželia Gajovci z Košíc boli v rovnakej situácii ako Vinczeovci v roku 2014, keď im k trom už odrasteným biologickým deťom pribudol desaťdňový Tomáško. Rodičia - umelkyňa na voľnej nohe Anka (51) a starosta Mestskej časti Košice - Sever Marián (53) - po dva a polročnom čakaní pojali príchod nového člena rodiny úplne ináč. Nerobili s tým žiadne tajnosti. "Priateľov a známych sme informovali o "narodení" synčeka textovkou s tým, že k nám priletel bocian a naša rodina sa rozrástla. Dedko s babkou prišli so šampanským a tortou, aby privítali nového vnúčika," spomína Anka na prvé krásne chvíle so štvrtým dieťatkom.

