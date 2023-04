K nešťastiu došlo 1. marca v rámci krúžkovej činnosti na pôde akadémie. Inštruktor Vladimir Šeparnev postrelil mladú kadetku Akadémie Policajného zboru Mišku. Utrpela ťažké strelné poranenie v oblasti hrudníka, v rámci ktorého došlo aj k prerušeniu miechy v hrudnej časti chrbtice. Od miesta priestrelu je teda nadol ochrnutá, pričom jej museli operačne odstrániť aj časť pľúc z dôvodu ich devastačného poškodenia.

Podľa slov inštitúcie sa tri študentky chceli zlepšiť v streľbe, preto išli na polygón a pod dozorom inštruktora precvičovali prácu so zbraňou.

„Nešlo o žiadny krúžok, boli sme vybrané, pretože sme dobre strieľali a mali sme reprezentovať akadémiu na súťažiach. Preto sme boli len tri, išlo o tréning na zdokonalenie,“ vysvetlila osudné marcové popoludnie pre denník Nový Čas.

O detailoch síce pre vyšetrovanie ešte rozprávať nemôže, no priznala, že keď sa to stalo, mala pocit, že zomiera. „Inštruktor bol len kúsok odo mňa. Pamätám si, že sa na mňa iba pozeral a bola to spolužiačka, ktorá mi volala záchranku. Všetko som si uvedomovala,“ opísala desivé chvíle. „Som smutná a nahnevaná na to, čo sa stalo, lebo to nezničilo život len mne, ale aj mojej rodine,“ povzdychla si Miška.

Napriek vážnym zraneniam sa podľa reportáže denníka snažila mladučká športovkyňa aspoň cvičiť s malými činkami na nemocničnej posteli. „Budem bojovať za spravodlivosť a tiež za to, aby som spravila zase drep s vlastnou váhou,“ dodala dievčina, ktorú v pondelok už prepustili do domácej starostlivosti.

Jej otec prezradil, že inštruktor Vladimir im napísal list a chcel sa stretnúť, on si to však nakoniec rozmyslel. „Miške by to nepomohlo. Teraz budeme všetci bojovať za to, aby vyhrala spravodlivosť a aby sa nikto z toho nevyvliekol,“ uviedol otec pre Nový Čas.

Rodina dúfa, že prípad ich dcéry sa poriadne vyšetrí a nebudú si ho kompetentní len prehadzovať ako horúci zemiak. Polícia už voči inštruktorovi Vladimirovi vzniesla obvinenia a nateraz je stíhaný na slobode a čelí obvineniu z trestného činu ublíženia na zdraví. Z policajnej akadémie po incidente odišiel.