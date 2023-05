Šeparnev okrem iného uviedol, že ho veľmi bolí to, čo sa stalo a modlí sa každý deň za ťažko zranenú Mišku, aby sa uzdravila.

Pravda či divadielko?

Otec sa s bývalým inštruktorom doteraz nestretol aj preto nevie posúdiť, či tie slová myslí úprimne. "Nepoznám tohto človeka, aj preto nedokážem posúdiť či skutočne ide o ľútosť alebo len o niečo hrané," hovorí ťažko skúšaný muž. K tvrdeniam bývalého inštruktora o tom, že krúžok nebol zakázaný, otec kadetky poznamenal: "Rektorka akadémie Lucia Kurilovská krátko po udalosti zdôraznila, že zákaz vedúceho katedry, ktorý odznel na porade bol, že inštruktor mal povolený prístup na polygón len v sprievode policajta, ináč nie. To, či existuje o tom aj písomný záznam neviem."

Odbiehal a nepomáhal

Igor nesúhlasí ani s obranou Šeparneva, že tesne po udalosti sa nevzdialil z miesta nešťastia, ale okamžite poskytoval jeho dcére prvú pomoc. "Mišku ratovali jej spolužiačky. Tak dcéra ako aj ony kričali na inštruktora, aby jej pomohol a privolal zdravotnícku pomoc. Po prvotnom šoku Šeparnev niekoľkokrát odbehol z miesta (zachytili to aj kamery - pozn. red). Bolo šťastím v nešťastí, že jedna z kadetiek tlačila na krvácajúce miesto, upokojovala dcéru a udržiavala ju pri vedomí. Lekár neskôr konštatoval, že tým jej zachránila život, ináč to nemusela prežiť. On sa rozhýbal až oveľa neskôr, ale toto už nebolo nič s tým, čo spravili spolužiačky, čiže jeho reči o poskytovaní pomoci nie sú pravdivé. Tieto informácie mám od dcéry, ktorá bola celý čas pri vedomí a videla čo sa okolo nej dialo," neskrýva nespokojnosť.

