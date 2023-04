Braňo Mojsej sa od istého času stiahol do úzadia, nie však preto, že by o neho ako všestranného umelca či laického terapeuta nebol záujem, ale práve naopak. Hudobník má toľko práce, že nestíha sa tak intenzívne venovať sociálnym sietiam ako v minulosti, hoci ani tieto nezanedbáva.

Mimoriadne veľa času trávi teraz prípravou koncertnej šnúry Tour55. Tú odštartuje 5.5. v deň svojich 55. narodenín v meste Vysoké Tatry, kde aktuálne Braňo žije.

Následne sa spolu s kapelou predstaví v Bratislave a Banskej Bystrici. "Plynule prechádzame na open air festivaly. Účasť sme potvrdili na piatich z nich. Playlist vždy dopĺňame o nové skladby. Nahrali sme zopár nových vecí, s ktorými sme ešte doteraz nevyšli na verejnosť. Teraz však nastal ten čas. Máme roztočený nový klip k piesni "Na zdravie". Vyzerá to na veľmi nabité hudobné leto," hovorí Braňo nadšene. S kapelou budú tiež vystupovať na desiatich koncertoch v rámci projektu Street Food Festival v rôznych častiach Slovenska.

So synom za chrbtom

Spomenie, že ani v jeseni nebude sedieť nečinne, keďže chystá sériu dvojkoncertov s českým spevákom a hudobníkom Michalom Penkom. V tejto súvislostí nešetrí chválou ani na najbližších spolupracovníkov. "Stále vystupujem s ustálenou kapelou, s ktorou nám to hrá už 5 rokov. Kapelník je môj syn, ktorý to zodpovedne zvláda a ja som veľmi spokojný, lebo ak vyjdem na pódium mám vždy ten prepotrebný pocit istoty. Bubeník Martin Bič a basgitarista Jakub Balog sú skvelí hráči a ešte lepší kamaráti. Jednoducho nám to hrá, bavíme sa aj mimo pódia, čo je super. Odmenou je v súčasnej dobe zaujímavejšia zostava publika, nakoľko moju hudbu počúva čoraz viac fanúšikov na streamovacích službách. Čísla idú nahor," rozpráva evidentne spokojný hudobník.

