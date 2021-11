Pád desaťmesačného Miška z obrovskej, približne 14-metrovej výšky na smrť vydesil nielen rodičov malého chlapčeka, ale aj susedov, ktorí boli svedkami udalosti. No už o pár hodín si mohli vydýchnuť. Dieťaťu sa akoby zázrakom nič vážne nestalo!

Prípad sa stal pred týždňom vo štvrtok na sídlisku Okulka vo Vranove nad Topľou. "Dieťa bolo privezené do nemocnice pri vedomí, čulé. Nebolo v ohrození života, jeho stav bol stabilizovaný a bez známok vážnejších zranení. Lekári mu urobili kompletné vyšetrenia vrátane toho na CT prístroji, nepotvrdili sa žiadne vážne poranenia," uviedol hovorca Vranovskej nemocnice a Siete zdravia Tomáš Kráľ. Keďže dieťa malo iba pár mesiacov, previezli ho na pozorovanie do prešovskej nemocnice.

Okolnosti pádu boli zahalené rúškom tajomstva. Teraz však prehovorili susedia. Podľa nich sa rodičia dieťaťa prechodne presťahovali z Bratislavy do Vranova a bývali tam v podnájme iba niekoľko dní. "Mali stôl prisunutý k oknu. Chlapček sa dostal na stôl, vytlačil sieťku na otvorenom okne a vypadol," prezradil jeden z nich.

V inkriminovanom čase bola doma s Miškom a jeho o tri roky starším bračekom iba jeho mamka Jana. Tá je vyštudovanou lekárkou, v tomto čase na materskej dovolenke. Do jej rodného Vranova sa z Bratislavy aj s manželom vrátila iba na prechodný čas. V súčasnosti sa už manželia v prenajatom byte nezdržiavajú. "Janka je veľmi milá, dobrá a šikovná žena," opisovala lekárku jej susedka. So smútkom v hlase prezradila tragické okolnosti, s ktorými sa musela mladá žena za ostatný rok vyrovnávať, aj to, čo ju priviedlo späť do rodiska. Čítajte TU.

Polícia začala v tomto prípade trestné stíhanie vo veci prečinu ublíženia na zdraví z nedbanlivosti. "Aktuálne prebiehajú procesné úkony za účelom zistenia všetkých skutkových okolností tejto udalosti. Vzhľadom na skutočnosť, že ide o citlivý prípad, nie je možné poskytnúť viac informácií," informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová.

