Jedna z najhorších vecí pre matku je, ak musí opustiť svoje dieťa. Pri pomyslení na odlúčenie od ročného dieťatka, ktoré roky neuvidí, naskakuje husia koža snáď každému. Len nie kompetentným, ktorí rozhodujú o osudoch žien - matiek a ich detí. Podobne je na tom aj Megy (21) z východného Slovenska, ktorá musí po dovŕšení jedného roka svojho synčeka Alexisa nastúpiť do basy na 6 rokov a 8 mesiacov.

Mama Beáta a dcéra Megan. Zdroj: archív Beáty P.

Prehovorila aj Alexisova babka, jej vyjadrenie si môžete vypočuť v odkaze nižšie:

Všetky problémy začali zaľúbenosťou mladej študentky. Ako to u mladých dievčat býva, pre lásku bolo ochotná obetovať všetko. Aj rodinu, aj túžbu stať sa lekárkou. A aby svojho milého nestratila, súhlasila aj s tým, čo jej bolo proti srsti. Lenže všetko prasklo a policajti oboch obvinili z drogovej trestnej činnosti. Megy zasvietila kontrolka, keď zistila, že je tehotná, ale už bolo neskoro. Namiesto nového začiatku skončila na 5 mesiacov vo vyšetrovacej väzbe. Napriek tomu, že pod srdcom nosila dieťa, v plnej miere spolupracovala s políciou a priznala sa, súhlasila s dohodou o vine a treste, ale tým stratila nárok na akékoľvek odvolanie. Prečo sa priznala? Jej šokujúce slová nájdete v popise fotky v GALÉRII TU. Vyrazia vám dych!

Megy od prepustenia z väzby každým dňom dokazuje, že jej temné obdobie je pre ňu nenávratnou minulosťou. Stará sa o synčeka, plynulo rozpráva tromi jazykmi, dokončila si gymnázium, na koncoročnom vysvedčení mala samé jednotky, zmaturovala, prihlásila sa na vysokú školu a aj ju prijali. Začala pracovať z domu pre spoločnosť, ktorá sa ekológiou a trvalým odstránením chémie z domácností. "Môj život sa otočil, neudržiavam kontakt s nikým z mojej minulosti, celý svoj čas trávim s rodinou. Prosím o druhú šancu do života s mojim synom. Má len mňa a máme vytvorené puto, ktorého pretrhnutie by zničilo nielen mňa, ale aj jeho život," vraví dnes už vyrovnaná mladá žena. Verí, že na jej trest sa nájde alternatíva. Zdôrazňuje, že sa nevyhýba trestu a je ochotná si ho odpykať v podobe monitorovacieho náramku, ktorý jej umožní neopustiť milovaného Alexisa (1) a naďalej sa o neho starať . Chlapček je na ňu veľmi citovo naviazaný, pri inom človeku nevie ani zaspať.

Príde tento ročný anjelik Alexis o svoju milovanú mamičku Megan na takmer 7 rokov? Zdroj: archív Beáty P.

Anketa Myslíte si, že práve Meganin prípad je vhodný na využitie monitorovacieho náramku? Áno 93% Nie 7% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Čím viac sa blíži deň nástupu do výkonu trestu, tým viac trpí Meganina psychika. A o nič lepšie na tom nie je ani jej mamka Beáta, Alexisova babka. Obe požiadali prezidentku o milosť. Ibaže deň nástupu do výkonu trestu sa neúprosne blíži. "Každým dňom náš plamienok horí slabšie. Podarilo sa, aby Megan zase videla dobro v ľuďoch, verila v lásku a bola tým, čím bola stále - dobrým a láskavým človekom. No ako je možné oddeliť tak malé dieťa od matky? On na ňu hľadí ako na tú najkrajšiu bytosť na svete. Ten maličký anjelik jej dal silu bojovať, pracovať na sebe a byť tým najlepším príkladom pre neho. Prečo nemáme zariadenia alebo nejakú inú možnosť, kde by sa puto medzi matkou a dieťaťom nemuselo narušiť a roztrhnúť," pýta sa nešťastná Alexisova babka so slzami v očiach.

Z prezidentskej kancelárie dostali Megan a Beáta odpoveď, že sa ich žiadosťou budú zaoberať: "Vzhľadom na veľký počet žiadosť je v súčasnosti dĺžka konania o udelení milosti niekoľko mesiacov, vo výnimočných prípadoch aj dlhšie ako rok," odpísala vedúca oddelenia milostí Hana Zimanová. No čas je k mladej žene nemilosrdný, dieťatko dovŕši rok už o pár dní.

Na čo slúži monitorovací náramok?

Podľa riaditeľa odboru probácie, mediácie a prevencie kriminality MS SR Samuela Burského hlavnou podstatou elektronického monitorovacieho náramku je sledovanie či overovanie osoby, ktorá dostala sankciu - obmedzenie slobody pohybu.

Základnou požiadavkou, ktorá sa pri posudzovaní uloženia domáceho väzenia v aplikačnej praxi zohľadňuje, je chodenie do práce.

Rozhodujúce sú viaceré legislatívne podmienky. Ide o konkrétne kategórie trestnej činnosti a páchateľa, prihliada sa aj na sociálne zázemie odsúdeného, či je jeho bydlisko vhodné na to, aby sa v ňom vykonával takýto trest.