Primár interného oddelenia Nemocnice s poliklinikou v Považskej Bystrici, MUDr. Milan Kulkovský, sa pravidelne cez sociálnu sieť prihovára svojim priateľom, sledovateľom aj pacientom. Tentoraz opísal svoju sobotňajšiu službu v nemocnici.

Uviedol, že pacienti s Covid-19 predstavovali priblížne 80% všetkých pacientov privezených záchranármi na ich urgentný príjem. "V istom momente čakali pacienti doma na záchranárov kvôli ich vyťaženosti viac než hodinu. Všetci pacienti s Covid-19 mali zápal pľúc. Všetci potrebovali kyslík. Na naše reprofilizované Covid oddelenia sme do konca služby prijali 10 pacientov. 8 neočkovaných, 2 očkovaných," začal číslami. Z nich je jasné, že väčšina sanitiek, ktoré si sirénou razia cestu a obiehajú možno aj vás, vezie pacientov s covidom.



No a s týmto súvisia aj ešte závažnejšie skutočnosti, ktoré sa dotýkajú aj ostatných pacientov: "Keď vám odložia operáciu, predčasne vás prepustia z nemocnice, alebo sa nedostanete k vyšetreniu, nebude to preto, lebo vás odmietne lekár. Bude to preto, lebo sa nebude venovať svojej pôvodnej špecializácii ale covid pacientom. A vôbec to tak nemuselo byť. A čo ma frustruje najviac? Skúsenosť, že práve tí, ktorí túto situáciu spôsobili budú v prípade, že im nebude poskytnutá dokonalá starostlivosť, nadávať na lekárov, sestry a podávať sťažnosti. Vyhrážať sa do telefónu, že nás zmlátia bejzbolkou a obviňovať, že sme si covid vymysleli. Že nás pandémia teší."



Podľa neho neustále sa zhoršujúce podmienky a stúpajúca agresivita, s ktorou sa už zdravotníci takmer denne stretávajú, budú viesť k tomu, že bude "pribúdať čoraz viac tých, ktorí si uvedomia, že to už nemôžu ďalej tolerovať."

Pohár trpezlivosti lekárov, sestier a záchranárov už prekypel aj podľa Kulkovského: "Pandémia tela naštartovala deštrukčnú pandémiu mysle a tá ma potenciál narobiť v spoločnosti väčšie škody, než si vieme predstaviť či pripustiť."

