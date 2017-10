Réway EXKLUZÍVNE o návrate na ľad po problémoch so srdcom: Bojuje, aby ho hokej opäť bavil

Veľký návrat! Ten uskutočnil jeden z najväčších slovenských hokejových talentov Martin Réway (22), ktorý musel celú minulú sezónu vynechať kvôli problémom so srdcom. Od lekárov však dostal zelenú a momentálne pôsobí v AHL, na farme Montrealu v Lavale Rockets, za ktorý nastúpil v štyroch dueloch a zaznamenal dve asistencie. Šikovný útočník nám prezradil, ako sa cíti, a aj to, že si hokej teraz príliš neužíva.

Po roku ste naskočili do zápasového rytmu, aký máte pocit?

Zatiaľ to nie je dobré, samozrejme, som vedel, že čo sa týka kondície, tak tam budú rezervy, ale čo má trápi sú veci ako kľučka, prihrávka alebo aj rýchle rozhodnutie či prihrať alebo vystreliť. Proste veci, ktoré má zdobili celý život a boli pre mňa samozrejmosťou, a pre ktoré má hokej bavil, sú teraz pre mňa ťažké. To ovplyvňuje momentálne to, že si to príliš neužívam, čo má veľmi mrzí.

Ako ku vám pristupujú v zámorí fanúšikovi, spoluhráči, či tréneri?

Čo sa týka spoluhráčov alebo trénerov, som im vďačný. Majú so mnou trpezlivosť, pretože hlavne v začiatkoch som mal veľké rezervy, či už v tréningu alebo aj v zápasoch. Mám na mysli najmä kondíciu. Ľudia sú samozrejme skvelí, veď hokej je v Kanade číslo jedna.

A, čo zdravotné obmedzenia, je všetko v poriadku?

Dostal som povolenie, že som zdravý a kvôli tomu aj hrám. Rozhodne by som nič nechcel riskovať, ale ako vravím, všetko je v poriadku, testy takisto, tak môžem hrať.

Martin Réway sa momentálne sústredí na svoje výkony v AHL. Foto: Instagram

Ako ste spokojný so vstupom do sezóny?

Darí sa nám, čo je najdôležitejšie! Máme veľmi dobré mužstvo, jedno z najlepších v lige, takže po tejto stránke vládne spokojnosť. Už som spomínal, že čo sa týka mňa, je to veľmi ťažké na psychiku a užívať si hokej. Momentálne je to ťažšie ako som čakal. No, ešte horšie je to, že neviem či sa do toho dostanem alebo som to už nadobro stratil.

Aké sú vaše ciele v tejto sezóne?

Tie skutočne nemám. Budem rád, keď ma hokej začne baviť, keď to bude pre mňa šport ktorý milujem ako tomu bolo celý môj život. Chcem byť najlepší, vždy som ním chcel byť a väčšinu času, kde som hral, sa mi to aj darilo. Preto som sa hokejom bavil, čo mohli všetci vidieť. Táto situácia je pre mňa nová, a naozaj ťažká.

Je pred vami šanca zahrať si NHL...

To vážne neviem. Teraz, z môjho pohľadu, som taký priemer. Sám vidím, že veľa hráčov v našom tíme hrá momentálne lepšie ako ja. Pokiaľ sa moje výkony nezlepšia, tak si v NHL hrať nezaslúžim, pretože by to bolo na úkor hráčov, ktorí sú teraz lepší ako ja.

Náš hokejista na jednom z prvých tréningov. Foto: Instagram

Lenže, v NHL sa Montrealu nedarí. To vám môže hrať do karát?

Nie som rád, že sa Montrealu nedarí. Tím však majú dobrý a je otázka času, kedy začnú vyhrávať. Majú skúseného trénera, ktorý vie, čím si mužstvo prechádza a verím, že sa situácia obráti.

Ako sa vám vlastne páči v Lavale?

Nachádza sa asi štvrťhodinku od Montrealu a je to pekné mesto. Je tu veľa aktivít, či golf, minigolf, bowling, kino, a veľa dalších veci, na ktoré chodievame všetci z mužstva spolu.

Čo hovoríte na to, že sa novým koučom národného tímu stal Kanaďan Ramsay?

Trénera osobne nepoznám a ešte sme spolu netelefonovali.