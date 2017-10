Slovan napokon Nedorosta nezískal: Prečo útočník odmietol belasých?

Hokejový útočník Václav Nedorost (35), ktorý momentálne pôsobí v Českých Budějoviciach, mal podľa plánu zmeniť dres a od štvrtka mal byť znovu hráčom bratislavského Slovana. Napriek tomu, že s belasými uzavrel korektnú dohodu, nestalo sa tak. Ponuku napokon odmietol kvôli rodine.

Václav Nedorost verí, že situácia v Slovane by bola iná, ak by v prvej polovici sezóny nemeškali výplaty.

Tri sezóny strávil ostrieľaný útočník v drese belasých, no tento rok sa rozhodol zostať doma a pomôcť materskému klubu. Udalosti, ktoré sa zomleli v priebehu posledného týždňa, však nasvedčovali, že populárny „Nedo“ príde do bratislavského klubu.

„Áno, je pravda, mal som sa vo štvrtok hlásiť v Slovane, ale zostal som doma. Tentoraz bol problém vo mne, pretože som na poslednú chvíľu zmenil svoje rozhodnutie. O Slovane som rokoval prostredníctvom agenta. Mojou podmienkou bolo, aby mi klub splatil všetky dlhy, čo bol aj ochotný urobiť,“ prezradil pre Plus JEDEN DEŇ Nedorost. Akú by však mal záruku, že Slovan by to naozaj dodržal?

Manželka Lenka s Benjamínom. Foto: archív vn

„Jednoducho by som nevkročil do kabíny skôr, ako by mi to vyplatili. Cez víkend sme sa o tom veľa bavili s manželkou, ktorá súhlasila s tým, aby som išiel do Slovana, napriek tomu, že máme mesačného synčeka Benjamína. Manželka by zostala doma sama, aj keď tvrdila, že to zvládne, nechal som si to ešte prejsť hlavou,“ priblížil útočník a dodal: „No, a nakoniec som sa rozhodol, že kvôli rodine zostanem doma. Synov Vašíčka a Adámka vozím na hokej aj do školy a manželka má aj tak čo robiť. Nedokázal som ich nechať samých.“