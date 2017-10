Takto sa robí reklama slovenskému hokeju: Syn legendárneho brankára siahal na rekord!

Slovenský hokejový brankár Patrik Rybár sa v utorok zapísal do dejín českej extraligy. Brankár Mountfieldu Hradec Králové natiahol sériu bez inkasovaného gólu na 245 minút a 27 sekúnd a v historickej tabuľke sa dostal na druhé miesto. K prekonaniu rekordu Vladimíra Hudáčka zo Zlína zo sezóny 1999/2000 mu chýbalo iba osemnásť minút.

Brankár Zlína tak aj naďalej drží rekord nepriestreľnosti, jeho séria trvala 262 minút a 51 sekúnd. "Som rád, že som sa dostal až tak ďaleko, ale v tejto chvíli si to až tak nepripúšťam, pretože dôležitejšie sú víťazstvá. A ja sa snažím hlavne o tie," povedal pre TASR 23-ročný slovenský brankár. Rybárova séria sa začala v Chomutove, kde ho v 50. minúte prekonal Michal Poletín.

Mountfield v tomto zápase zvíťazil 3:2 a následne si pripísal štyri výhry. Prvú doma s Vítkovicami (2:0), po rovnakom výsledku triumfoval v Jihlave a debaklom 6:0 sa blysol proti Pardubiciam. V utorňajšom dueli proti Libercu viedol Hradec v tretej tretine 3:0 a Hudáčkov rekord sa otriasal v základoch. Slovenský brankár však napokon inkasoval v 56. minúte.

Rybár predtým o rekorde netušil. O tom, že ho má na dosah, ho informovali až v rozhovore pre českú televíziu po treťom zápase, v ktorom si udržal čisté konto. "V tom štvrtom proti Libercu som na to nemyslel, ale keď sme viedli v tretej tretine 3:0, preblesklo mi to hlavou. Ale Liberec má veľmi dobrú ofenzívu, takže napokon som bol rád, že som inkasoval iba raz a dokázali sme zvíťaziť," prezradil brankár, ktorý ide v šľapajach svojho otca Pavla, dlhoročnej opory Slovana Bratislava i slovenskej reprezentácie.

Vďaka jeho výkonom patrí momentálne Hradcu štvrté miesto, tím má za sebou šesťzápasovú šnúru víťazstiev. "Aj to je rekord Hradca, toľko výhier po sebe nemal nikdy od vstupu do extraligy," poznamenal Rybár a dodal: "Máme sezónu dobre rozbehnutú a ak budeme podávať takéto výkony, tak by nám nemal ujsť priamy postup do štvrťfinále play off."

Brankár Patrik Rybár si svojimi výkonmi pýta pozvánku do reprezentácie. Foto: ČTK

Výkony slovenského brankára pochopiteľne rezonujú aj v realizačnom tíme reprezentácie. Blíži sa Nemecký pohár a brankár Mountfieldu je horúcim kandidátom do nominácie. "Ja som teraz sústredený na seba a svoje výkony v klube. Ale som si vedomý toho, že ak budem chytať tak ako doteraz, tak pozvánka môže prísť." Je zrejmé, že pred vrcholom sezóny, ktorým je zimná olympiáda v Pjongčangu, dostanú príležitosť všetci brankári, ktorí momentálne ukazujú skvelú formu nielen v českej extralige.

"Ja som veľmi rád, že to v súčasnosti na brankárskych postoch vyzerá takto. Chalani sú jednotkami v tímoch, chytajú výborne. Na olympiádu sa chce dostať každý, ale to sa bohužiaľ nedá. Trénerom naozaj niet čo závidieť," uzavrel pre TASR Rybár.