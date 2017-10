Krvavá dráma v Česku: Hokejistovi išlo o život rovnako ako pred rokmi Zedníkovi!

Hokejový zápas nižšej českej súťaže medzi Kralupami a Božeticami sa napokon ani nedohral. V tretej tretine prišlo k vážnemu zraneniu jedného z hráčov, ktorému pri nevinnej zrážke zasiahla korčuľa krk a začal silno krvácať. Našťastie, chladnú hlavu zachovali dvaja domáci hráči, profesionálni vojaci, ktorí mu poskytli prvú pomoc.

„Po strete dvoch hráčov zostal na ľade ležať jeden z božetických hokejistov,"píše sa na Facebooku domáceho klubu z Kralup. Dvaja hráči z tohto klubu, Jan Háva a Robin Student, okamžite poskytli zranenému prvú pomoc, čím protihráčovi Liborovi Votrubovi zachránili život.

„Obidvaja k tomu pristúpili úplne profesionálne. Zastavili mu silné krvácanie a počkali na príchod záchranky. Aj takto im chceme poďakovať za záchranu života nášho hráča," priniesol vyjadrenie z tímu Božetíc melnicky.dennik.cz. Až neskôr sa dozvedeli, že hokejista je mimo ohrozenia života a bol z nemocnice prepustení do domáceho liečenia.

Takmer rovnaké zranenie utrpel aj slovenský hokejista Richard Zedník. Vo februári 2008 sa po zásahu korčuľou spoluhráča chytil za krk a odišiel do šatne. Vtedy pôsobil Richard na Floride a duel sa hral v Buffale, kde diváci stŕpli, keď zbadali množstvo krvi, ktorá striekala so Zedníkovho krku.

Práve jeho duchaprítomnosť mu zachránila život, pretože okamžite zamieril do šatne. Odtiaľ putoval rovno do nemocnice, kde mu hlbokú ranu zašili, no aj operovali.