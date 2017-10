Hokejista Marcinko spomína na bizarnosti v čínskom tíme KHL: Ani sme nevedeli, kam posielame peniaze!

Čoraz viac je populárnejšia česká stránka Bez frází, kde sa športovci rozhovoria o tom, čo ich trápi alebo čo zažili pri svojej kariére. Posledným, kto prezradil netradičné veci zo svojho života, je slovenský hokejista Tomáš Marcinko. Ten porozprával hlavne o svojom roku strávenom v čínskom klube, kde si zahral KHL, no zažil aj mnohé bizarnosti.

Robustný útočník dostal ponuku z čista-jasna a rovnako okamžite sa pre Červenú hviezdu Kun-lun aj rozhodol. "Volal mi agent, že má pre mňa ponuku z KHL, no akurát, že je to z Číny. Spýtal sa ma, či chcem do toho ísť, a ja som mu okamžite povedal, že áno. Sotva som zložil mobil, začal som premýšľať, na čo som prikývol. Čína? Hokej v Číne? Mohol som sa nad tým aspoň trochu zamyslieť," povedal Marcinko pre portál bezfrazi.cz.

Aj keď mal Marcinko pochybnosti, veril, že čínsky klub bude podobný tým, ktoré hrajú v tejto lige. "Keď bol kontrakt podpísaný, išiel som do Fínska na sústredenie nového mužstva. Zišli sme sa tam asi dvanásti a na ľade sme vyzerali komicky, nemali sme ani jednotné dresy. Nemali sme ani vybavenie, no neriešili sme to a banality brali s nadhľadom," pokračoval Marcinko.

Marcinko si vyskúšal KHL v drese čínskeho tímu a zažil množstvo bizarností. Foto: profimedia.sk

Také veci, ako chýbajúce hokejky, korčule, či pásky na hokejky, boli v čínskom klube normálnosťou. "Tešili sme sa na tripy, kde sme si zháňali veci na vlastnú päsť. Horšie to bolo s hokejkami, predsa len, to je základ. Raz došlo 80 hokejok, 40 ľavačiek a 40 pravačiek, no mali jednotné zahnutia..." zaspomínal si momentálne hráč Třinca.

Úsmevne, no nie pre toho, kto by bol v Marcinkovej koži, bolo, keď dostával spolu s ostatnými hráčmi výplaty v čínskej mene. "S peniazmi nebol problém, ale v platobnej morálke. Dostali sme juany, ktoré sa nesmú vyvážať mimo hranice Číny. Keď sme si ich chceli zmeniť, mali sme nastavený limit. Menilo sa teda v zmenárňach, kde bol ale horší kurz, no mali sme doláre a bolo nám to jedno," pripomenul Tomáš Marcinko.

Marcinko od novej sezóny pôsobí v Třinci. Foto: ČTK

Perličkou bol čínsky internet banking, ktorý bol v čínskych znakoch. "Asi v polovici sezóne nám konečne zaviedli účty, no manuál bol v čínskom jazyku. Internet banking je samozrejmosť, no v Číne sme museli postupovať podľa nafoteného manuálu. Ťukali sme na povely, ktorým sme vôbec nerozumeli a posielali niekam niekedy aj vysoké čiastky. Netušili sme, či je to správne, ale fungovalo to," porozprával ešte Marcinko.