Na trojdňovej konferencii, ktorá sa uskutočnila počas uplynulého piatku a víkendu, sa udialo toľko vecí, že vymenovať všetky by zabralo desiatky a desiatky riadkov.

A hoci bolo číre spektrum noviniek naozaj pôsobivé, bolo nám po niekoľkých dňoch jasné, že Disney sa v mnohých ohľadoch spolieha len na toto a ostatné aspekty tohto „expa“ zaostávajú.

Zdroj: Image Group LA

OBROVSKÉ množstvo svetových hviezd

V rámci hlavných prezentácií zameraných na novinky z obsahovej tvorby Disney a všetkých jeho značiek – vrátane Star Wars, Marvel a National Geographic – vystúpili na pódium hostia ako Amy Adams, Jamie Lee Curtis, Jude Law či Gal Gadot.

Zdroj: Craig Sjodin

Prišli aj Diego Luna, Warvick Davis, Giancarlo Esposito, Pedro Pascal, Paul Rudd, Evangeline Lily, Owen Wilson, Tom Hiddleston, David Harbour, Brie Larson či takmer kompletná hlavná zostava nového Avatara – vrátane Sigourney Weaver (ktorú moderátor z nejakého dôvodu najprv úplne prehliadok a potom sa jej musel ospravedlňovať), Zoe Saldanovej a Sama Worthingtona.

Zdroj: Image Group LA

Zdroj: Image Group LA

Skrátka, aj keby ste otvorili v Hollywoode najlepší kabaret sveta, za jeden večer by ste tam nedostali taký počet zvučných mien ako pred necelým týždňom Disney.

V hlavnej hale „D23“ došlo k desiatkam veľkých oznámení pre malých aj veľkých fanúšikov, nehovoriac o tom, že prítomní diváci mali možnosť – ako vôbec jediní alebo aspoň prví na svete – vidieť nové zábery z chystaných projektov.

Zdroj: Craig Sjodin

Harrison Ford tak napríklad exkluzívne predstavil za zatvorenými dvermi vôbec prvý trailer na Indiana Jonesa 5 (2023), ukázali nám tiež celú muzikálovú scénu z Malej morskej panny (2023) a videli sme ako úplne prví aj množstvo ďalších ukážok.

Lineup ako žiadny iný

Disney predstavilo nielen nové série svojich najslávnejších seriálov – ako napríklad tretiu sezónu Mandaloriána, Lokiho či pokračovania populárnej „rozprávky“ Inside Out 2, ale najmä ohlásilo príchod úplne nových značiek: animáku Elemental, Win or Lose (vôbec prvý seriál od Pixaru), sci-fi animované filmy ako Elio (2024) či africké Iwájú (prvý projekt, na ktorom pracuje externé štúdio mimo Disney), dobrodružný Strange World s Jakeom Gyllenhaalom, Dennisom Quaidom a Lucy Liu či film s názvom Wish, ktorý Disney vydá na budúci rok pri príležitosti osláv svojho stého výročia.

Zdroj: Image Group LA

Ako prví – a zatiaľ jediní – sme videli zhruba 15 minút z nadmieru očakávaného Avatara 2, a to v štýlovom 3D prevedení, rovnako ako krátku ukážku z Mufasu, príbehu zo sveta Levieho kráľa, kde sa dozvieme čosi viac o dospievaní a príbehu Simbovho otca.

Zdroj: Craig Sjodin

Odhalené boli aj ukážky z filmov Disenchanted, Hunted Mansion, Peter Pan a Wendy, Willow, Wakanda Forever, Antman and the Wasp: Quantumania, nového spracovania Snehulienky či seriálu Andor. Ohlásenia sa dočkali zase marvelovské seriály na motívy komiksov: Ironheart, Secret Invasion, Armor Wars, Echo, Daredevil: Born Again, Captain America: New World Order, Thunderbolts či The Marvel.

Zdroj: Image Group LA

Neustále niečo nové

Padli tiež početné oznámenia týkajúce sa Disneyho dvanástich parkov a rekreačných rezortov. Disneyland v Paríži sa napríklad rozrastie o tematický park na motívy filmov Frozen (Ľadové kráľovstvo), Disneyland v Šanghaji o vlastnú Zootopiu a ten kalifornský, ktorý sme sami navštvíli a neďaleko ktorého sa celé D23 odohrávalo, zase rozšíria o nových superhrdinov.

Do Disneyho flotily výletných lodí nielenže pribudne ďalšia, ale dovolenkové destinácie sa rozrastú napríklad o Bahamy, Austráliu a Nový Zéland.

Všetky tieto prídavky – vrátane vylepšení a rekonštrukcií – tak doplnia existujúci dvojtisícový repertoár rôznych atrakcií, ktoré pribudli od roku 2016. Len máloktorá firma inovuje v takomto zbesilom tempe, na strane druhej, Disney je naozaj gigantom na vlastnom piesočku, kam iných hráčov ani len nepustí.

Josh D'Amaro (vedúci divízie Disney Parks, Experiences and Products) Zdroj: Image Group LA

Disney, gigant taký veľký, že potrebuje vlastnú kategóriu? Povedať, že táto spoločnosť nemá konkurenciu, nie je nadnesené. Žiadny z myšiakových rivalov totiž nepodnikajú s takou intenzitou a najmä v toľkých segmentoch ako Disney. Firma založená v roku 1923 dnes vlastní 12 zábavných parkov a rezortov po celom svete, prevádzkuje vlastnú streamovaciu platformu Disney+ (a vlastní tiež Hulu, ESPN+ či Hotstar), ktorá má v súčasnosti o čosi viac predplatiteľov (221 miliónov) než bývalý kráľ Netflix, produkuje množstvo vlastného obsahu vrátane filmov a seriálov spadajúcich pod multimiliónové a celosvetovo známe značky ako Marvel, Pixar, Twentieth Century Studios, Lucasfilm, Star Wars či National Geographic, a aby toho nebolo málo, Disney prevádzkuje aj vlastný gastro segment či sieť hotelov.

Majú aj vlastné ocenenie a sošku

Do Disneyho siene slávy tiež pribudli nové legendy, ktoré postavám prepožičali podobizeň, hlas alebo také, ktoré im svojou kreativitou inak vdýchli život. Ocenenie si na D23 prevzali osobne herci a herečky ako Josh Gad a Idina Menzel z Ľadového kráľovstva či Ellen Pompeo a Patrick Dempsey z Kliniky Grace. In memoriam získal status legendy aj zosnulý Chadwick Boseman († 43), ktorý v roku 2020 zomrel na rakovinu čreva.

Množstvo noviniek z produkcie spoločnosti Walta Disneyho bolo naozaj ohromujúce a firma si zrejme kompenzovala dvojročnú covidovú prestávku. Už len kvôli množstvu prezentácií a ohlásení máme chuť povedať, že sa na toto podujatie jednoznačne oplatí ísť, no pravdou je, že nie všetko vyšlo v našich očiach na výbornú.

Skvelé, no nie dokonalé

Program mimo „zatvorených dverí“ rôznych prezentácií vcelku zaostával a nič z toho, čo sme videli v halách výstaviska, nás priveľmi neohromilo. Všetko bolo viac-menej možné vidieť a prejsť už za jediný deň a hoci boli kulisy niektorých stánkov naozaj impozantné, celému miestu akosi chýbala „šťava“.

Zdroj: Image Group LA

Hoci sa areál hmýril ľuďmi chodiacimi sem a tam, relatívne málo objektov skutočne stálo za fotografiu alebo pozastavenie sa.

Určite sme čakali, že na takomto mieste si vykrútime krk a nebudeme vedieť, kam sa pozrieť najprv.

Na akcii nepochybne chýbala možnosť panelových diskusií so slávnymi hercami či šanca odfotiť sa s nimi – samozrejme, za poplatok, ako to býva na rôznych popkultúrnych „conoch“. Každý z nich sa však len nakrátko ukázal na hlavnom pódiu a potom zmizol v zákulisí, kam sme nemali prístup dokonca ani my ako novinári.

Zdroj: Image Group LA

Ani stánky s občerstvením či suvenírmi nepôsobili bohvieako lákavo, určite nie tak, akoby ste čakali na podujatí tohto kalibru. Prekvapivo tak tento event neposkytol veľa lákadiel pre našu peňaženku, ktorá zostala po celý čas pevne zatvorená.

Zdroj: Image Group LA

Lístky vypredané do posledného

Budova kongresového centra Anaheim Convention Center, ktoré je najväčším svojho druhu na západnom pobreží, však bola aj napriek tomu plná ľudí, neraz oblečených v rôznych kostýmoch reprezentujúcich Disney postavičky. Lístky – začínajúce na cene 99 dolárov na jeden deň a aj tie trojdňové, ktoré sa neskôr pohybovali na úrovni stoviek dolárov, sa rýchlo do jedného vypredali.

Zdroj: Image Group LA

Návštevnosť bola vkustku obrovská a záujem nekončiaci. Podobne ako v Disneylande, aj tu sa stálo v rade takmer všade – na prezentácie a panely, na WC či do obchodu so suvenírmi a tričkami. Často ste si museli počkať aj na možnosť odfotiť sa pri niektorej z tých obľúbenejších atrakcií, medzi ktoré patrila napríklad obrovská Hulkova päsť. Prítomní boli rodičia s deťmi aj tínedžeri. Tí, ktorí nemohli zo zdravotných dôvodov vydržať celý deň na nohách, prišli na elektrických vozíčkoch.

Napriek tomu, že „voľný“ program mimo panelov a prezentácií neponúkal podľa nášho názoru obzvlášť lákavé zaujímavosti, dianie na dvoch hlavných prehliadkových prezentáciách (a to nerátame množstvo ďalších a menších) tento nedostatok viac než vykompenzovalo.

Zdroj: Disney

Otázne však je, či vám pri pohľade na Harrisona Forda stačí, že ho naživo vidíte len ako malú postavičku a viac-menej sa na jeho tvár pozeráte z niektorej z veľkých obrazoviek. Taká je totiž realita takýchto masových podujatí; ak neprídete v dostatočnom, často niekoľkohodinovom predstihu, musíte sa zmieriť so sedením vzadu.

Keď sedíte vzadu...

Presne tam sme totiž sedeli aj my a povieme vám – nie je to bohviečo. Hoci vo všeobecnosti išlo o veľký a pôsobivý zážitok, na ktorý budeme spomínať ešte mesiace, celému D23 chýbal akýsi „osobnejší“ punc. Disney sa rado prezentuje ako kúzelník, ktorého životným poslaním je tvoriť mágiu, no najväčšie čaro aj tak malo skôr náhodné stretnutie sa našich poľských kolegov s herečkou Amy Adams v Disneylande.

Zdroj: Craig Sjodin

Trochu totiž nerozumieme tomu, prečo si Disney na D23 zavolalo enormné množstvo svojich najelitnejších hviezd, a následne ich využilo len na jednotlivé ohlásenia. Viac nič. Žiadna autogramiáda, fotenie, alebo aspoň diskusia v menšom, osobnejšom kruhu fanúšikov. Potenciál tam bol, ale ostal nevyužitý.

Lebo takéto akcie sú, v konečnom dôsledku, najmä o celebritách a zážitku, možnnosti vidieť to, čo inak nemôžete – podať si s nimi ruku, prehodiť pár slov, vziať si domov podpísanú fotku. Možno to nie je Disneyho štýl, ale ak vie niektorá spoločnosť niečo o zmene a inovácii, je to práve Disney.

Zdroj: Image Group LA