Prvé zábery z pripravovaného nového spracovania Disneyho klasiky vyvolali obrovskú vlnu nevôle medzi fanúšikmi. Kvôli animovanému filmu z roku 1989 totiž mnohých prekvapilo, že spoločnosť sa rozhodla obsadiť do titulnej úlohy Malej morskej víly herečku tmavej pleti, pôvabnú 22-ročnú krásku Halle Bailey.

Nezmyselná neznášanlivosť voči najnovšej verzii, z ktorej zábery prvýkrát odhalili len pred niekoľkými dňami na podujatí D23 v kalifornskom Anaheime, dokonca zašla tak ďaleko, že platforma YouTube musela pri prvom traileri zablokovať možnosť označiť video palcom dole, teda "nepáči sa mi to".

Len za dva dni od vypublikovania totiž upútavka na Malú morskú vílu s Baileyovou získala bezdôvodne až 1, 5 milióna "antilajkov", informoval britský denník Daily Mail.

My sme sa osobne zúčastnili prezentácie spoločnosti Disney v Anaheime, kde nám autori - s hlavnou herečkou na čele - prezentovali rozšírenú verziu predmetnej ukážky, v ktorej Baileyová spieva pieseň "Part of Your World", ktorá prvýkrát zaznela v pôvodnej animovanej verzii filmu. Niekoľkominútová sekvencia vyvolala v obrovskej sále búrlivé, nadšené ovácie.

Disney čelí kvôli kastingu kritike už od samotného začiatku, pričom mnohí filmárom vyčítajú aj estetiku prostredia. Predovšetkým sa však mase ľudí nepáči fakt, že po rokoch vyobrazovania Ariel ako belošky sa firma rozhodla pre inkluzívnejšie a rasovo vyváženejšie obsadenie.

Koniec koncov, tieto zmeny sa dotýkajú aj ďalších novodobých Disney projektov. Zakladateľa spoločnosti, producenta Walta Disneyho († 65), dodnes sprevádza kontroverzia týkajúca sa obvinení z rasizmu, antisemitizmu a sexizmu, a Disney robí prvé a posledné, aby bola ich nová tvorba otvorenejšia menšinám všetkých podôb.

Vlna neznášanlivosti voči novej adaptácii je bolestivá najmä pre hlavnú hviezdu Malej morskej víly, no Baileyová sa vraj snaží sústreďovať skôr na to pozitívne. "Som veľmi vďačná za to, že ja, žena inej farby pleti, môžem stvárniť postavu Ariel a inšpirovať tak všetky deti tmavej pleti, ktoré vo mne vidia," uviedla herečka pre magazín People.