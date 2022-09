S fanúšikmi možno nejako extra nekomunikuje a občas pôsobí nadurdene či dokonca arogantne, no ak má náladu, rád sa s nimi odfotí či rozdá autogramy.

Na mega podujatí D23 v Anaheime, kde Harrison Ford predstavil prvú ukážku z chystaného filmu Indiana Jones 5, však tento večný drsniak odhalil aj svoju citlivú povahu.

Pred tisícami nadšených fanúšikov sa totiž dojímavo lúčil s rolou charizmatického vykrádača hrobiek.

Pred kamerou sa Harrison mení na neohrozeného - často veľmi akčného - hrdinu, ktorý nosí klobúk a plieska bičom. Práve ukážka z posledného dielu filmovej série o najslávnejšom archeológovi sveta patrila medzi medzi najemotívnejšie momenty na D23 - trojdňovom "festivale" o všetkom, čo patrí pod krídla Disney. A že toho veru je...

Spoločnosť Disney oslávi budúci už 100. výročie od svojho založenia. Zdroj: Image Group LA

Názov tohto podujatia je odvodený od roku 1923, kedy vizionár a filmový producent Walter „Walt“ Disney založil svoje impérium.

Záplava celebrít

Harrison Ford patril na D23 k najväčším megahviezdam, ktoré sa osláv zúčastnili, rovnako ako napríklad Jake Gyllenhaal, Catherine Zeta-Jones, Paul Rudd, Amy Adams, Tom Hiddleston, Jude Law, Dennis Quaid a mnohí, mnohí ďalší.

V rámci hlavných prezentácií, konkrétne na tej, ktorá bola zameraná na ohlásenie noviniek z produkcie spoločností ako Marvel a Lucasfilm (obe v súčasnosti patria pod Disney), sa na pódiu najväčšej z hál vystriedali desiatky známych osobností. Tie prezentovali novinky týkajúce sa projektov, ktorých sú súčasťou, a Ford spolu s hereckou kolegyňou Phoebe Waller-Bridge (37) divákom ukázal vôbec prvú ukážku z piateho a posledného Indiana Jonesa.

Kostým slávneho Indiana Jonesa vystavili na podujatí D23 Expo v kalifornskom Anaheime. Zdroj: Disney

Rozlúčka plná emócií

Pre milióny fanúšikov na celom svete ide o jeden z najočakávanejších filmov posledných rokov, no pre Forda ide tiež o definitívnu rozlúčku s rolou, ktorá ho preslávila ešte viac než stvárnenie Hana Sola vo Hviezdnych vojnách.

„Ďakujem, že ste pre nás z týchto filmov (o Indiana Jonesovi) spravili taký úžasný zážitok. Som veľmi hrdý, na to, že tento je naozaj fantastický!“ oznámil Ford za obrovského burácania prítomných fanúšikov. „Viete, Indiana Jones nie je len o záhadách či dobrodružstve, ale aj o srdci,“ dodal, no myšlienku nebol schopný dokončiť. Musel sa totiž na chvíľu odmlčať, pretože ho očividne premohla vlna emócií. Pokračovať mohol až po niekoľkých sekundách.

„Som naozaj šťastný, že tu s vami som – možno napos...,“ v tom sa však znova odmlčal, no tentoraz z iného dôvodu – aby sa opravil. „Nie, nie možno. Toto je koniec! Na ďalší ma už neukecáte, už sa nenechám!“ dodal napoly žartovne, napoly vážne. Indiana Jones 5 by totiž mal skutočne byť záverom tejto slávnej filmovej série.

Podobne ako väčšina z hereckých hostí, ani Harrison sa na pódiu nezdržal príliš dlho, no patril jednoznačne k celebritám, ktoré na D23 v kalifornskom Anaheime vzbudili najväčší záujem. Ford sa totiž v posledných rokoch na verejnosti príliš neobjavuje a jeho prítomnosť na fanúšikovskom podujatí bola pre všetkých absolútnym šokom.

V zákulisí sa potom Ford po neuveriteľných 38 rokoch znova stretol s Indyho nezabudnuteľným – vtedy ešte detským – parťákom z Chrámu skazy.

Harrison Ford a Kate Capshaw vo filme Indiana Jones And The Temple Of Doom (Chrám skazy). Zdroj: Paramount Pictures

Herec Ke Huy Quan (51), ktorý sa po 20 rokoch absencie vrátil do brandže filmom Všetko, všade, naraz (Everything Everywhere All at Once) zavítal na D23, aby spolu s Tomom Hiddlestonom, Owenom Wilsonom a ďalšími oznámil príchod druhej série superhrdinského seriálu Loki, v ktorej bude účinkovať.