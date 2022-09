Neznámy muž pod užívateľským menom Logan Smith v júni tohto roku na sociálnej sieti Twitter uverejnil tweet, v ktorom správne predpovedal dátum smrti kráľovnej Alžbety II., píšu britské noviny The Mirror. V danom príspevku napísal aj dátum smrti ďalšieho člena kráľovskej rodiny: nového kráľa Charlesa III.

Muž, ktorý na sociálnych sieťach vystupuje ako @logan_smith526, ešte v júli na Twitteri napísal, že kráľovná zomrie 8. septembra 2022. Ako už dnes všetci vieme, britská panovníčka poslednýkrát vydýchla presne v tento deň na milovanom zámku Balmoral.

Briti panikária, že predikcia o smrti kráľa Charlesa III. sa naplní. Zdroj: WPA Pool

Ale to zďaleka nie je všetko. Logan v príspevku napísal deň, keď podľa neho zomrie kráľ Charles III. Jeho tweet zaplavil všetky sociálne siete a ľudia sa teraz boja o život nového panovníka. "Jasnovidec" tvrdí, že Charles III. zomrie 28. marca 2026.

Logan správne predpovedal dátum kráľovninej smrti. Naplní sa aj druhá časť jeho predpovede? Zdroj: Twitter/@Logan_Smith526

Vtedy tomu nikto nevenoval pozornosť, no teraz sa príspevok stal virálny, pretože ľudia sa obávajú, že sa naplní aj druhá polovica predpovede. Nový monarcha sa podľa Smitha nedožije takého vysokého veku ako jeho mama, otec a stará mama.

Anketa Myslíte si, že sa Loganova predpoveď o Charlesovom skone naplní? Dúfajme, že nie. 3% Obávam sa, že áno. 30% Netrúfam si povedať. 67% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Alžbeta II. zomrela 8. 9. 2022 v Škótsku. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CiQRGH8syK5/

Po pár dňoch si Logan svoj účet na sociálnej sieti nastavil ako súkromný, avšak ľudom nič neujde a screenshoty sa stihli objaviť aj na sociálnej sieti TikTok, kde ho zdieľal účet @zukosburneye. "Odpočívaj v pokoji, Logan, Briti si ťa podajú," napísala užívateľka do popisu videa. Video už získalo vyše 96-tisíc lajkov a viac ako tisíc komentárov. Tie sú plné špekulácií o smrti britského vládcu. Viacerí veria, že predpovedaná smrť Charlesa III. sa realitou nestane, iní však majú odlišný názor. „Tiež mám pocit, že kráľ Charles bude krátko vládnuť. Tipujem 5 - 10 rokov,“ uviedol jeden z komentujúcich.

Anketa Myslíte si, že nový panovník Charles III. bude dobrým kráľom? Áno. 37% Nie. 63% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

​Ostáva veriť, že sa táto informácia nedostane k samotnému kráľovi, aby ho zbytočne nevystresovala. To je to posledné, čo teraz potrebuje. Teraz musíme čakať 3,5 roka, či sa táto predikcia skutočne naplní, ale verejnosť by si už konečne mohla oddýchnuť od historických udalostí, ktoré v posledných rokoch prežívame. Na smrť ďalšieho britského panovníka by sme si mohli ešte počkať.