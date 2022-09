Vo štvrtok (8. septembra) vo veku 96 rokov zomrela hlava britskej monarchie, kráľovná Alžbeta II., ktorá sa na druhý svet pobrala v kruhu svojich milovaných na zámku Bamoral, sídliacom v Škótsku.

Panovníčka bola na tróne obdivuhodných 70 rokov. Jej pohreb sa uskutoční v pondelok 19. septembra vo Westminsterskom opátstve v Londýne. Krajina však nemôže zostať bez vládcu. Netrvalo dlho a obyvateľia Británie už majú nového kráľa. Stal sa ním Alžbetin najstarší syn princ Charles (73), ktorý sa po novom volá Charles III.

Prichádza však veľká dilema, či nového kráľa budeme oslovovať kráľ Charles III., keďže ho pod týmto menom poznáme niekoľko desaťročí, alebo meno preložíme do slovenčiny a stane sa z neho Karol III. Používanie tohto mena však medzi čitateľmi rozpútalo búrlivú debatu.

Podľa vyjadrenia Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra neexistuje správna odpoveď a všetko závisí od toho, ako sa to zaužíva v našich médiách a medzi ľuďmi. Sibyla Mislovičová z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV pre Denník N uviedla, že ústav nechce nariaďovať, ako to majú médiá používať. Vidí však argumenty za písanie oboch verzií a podľa nej až médiá a ľudia určia, ktorá z nich sa zaužíva.

Odborníčka však dodáva, že podľa tradície sa panovníci u nás bežne poslovenčujú. Sama pre denník priznala, že ju prekvapilo, keď vo štvrtok videla v médiách uvedené meno Karol III.

„Je možná zmena na Karola, hoci mne sa to javí mierne kŕčovité, ale viem, že je to v poriadku, tak by to malo byť podľa tradície. Ale nie všetky tradície sa v súčasnosti dodržiavajú,“ vysvetlila.

V susednom Česku sa zaoberali podobným problémom tiež, avšak nakoniec vyhral český variant - Karel III., hoci ho do štvrtka nikto nepoužíval. Nesprávna pritom nie je ani jedna možnosť. "Záleží na médiách a verejnosti, k akému variantu sa prikloní, žiadne odporúčania vydávať nebudeme," povedal pre iDNES.cz lingvista Pavel Štěpán z Ústavu pre jazyk český.

V Poľsku či v Maďarsku sa používa pomenovanie Karol. V Rakúsku sa píše zatiaľ stále o kráľovi Charlesovi III., jeho meno si zatiaľ do svojho jazyka nepreložili.

Denník Plus JEDEN DEŇ, ako aj portál pluska.sk budú v súvislosti s novým britským kráľom naďalej používať meno Charles, keďže aj samotní jazykovedci sa zhodli, že je to na médiách a oba varianty sú správne. Prihliadli sme aj na reakcie našich čitateľov, ktorí sú zvyknutí na meno Charles.

